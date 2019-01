ŠOK! OTKRIVENO KO JE PODVODIO MALOLETNU MINU VRBAŠKI: Spavala je sa matorcima za 100 €, a MADAM joj je bila srpska manekenka

Mina Vrbaški je bila šokirana kada je upoznala ženu za koju je radilo nekoliko devojaka iz Beograda, a kada je odlučila da je napusti, zapretila joj je da će svima otkriti čime se poznata manekenka zapravo bavi.

Naime, Vrbaški šokirala je ukućane „bele kuće“ u Šimanovcima, ali i milionski auditorijum, kada je priznala da se bavila prostitucijom. Dok su je neki osudili, drugi su je podržali upravo zbog toga što je ispričala da se najstarijim zanatom bavila da bi pomogla porodici.

U tom trenutku maloletna Mina Vrbaški se prostitucijom nije bavila sama, već je upala u malu grupu u kojoj se nalazilo nekoliko devojaka, a koje je podvodila jedna poznata srpska manekenka.

foto: Printscreen YT

- Mina je u tom trenutku imala 16 godina i družila se sa devojkama sumnjivog morala. Kada je im je ispričala da njena porodica loše živi, jedna od tih devojaka ponudila joj je da radi za novac. U početku joj nije bilo prijatno, ali kada je malo razmislila, odlučila je da prihvati ponudu. Njena tadašnja drugarica upoznala ju je sa ženom koja je podvodila devojke, a Mina je bila šokirana kada je prepoznala poznatu srpsku manekenku - otkriva izvor.

- Početna cena za koju je Mina radila bila je 20 evra za oralni seks i 40 za ceo tretman, da bi tokom godinu dana, koliko se bavila tim poslom, njena cena skočila na 100 evra i preko toga nikada nije išla. Klijenti koji su bili zainteresovani sa nju bili su uglavnom muškarci stariji od 50 godina. Madam je volela da radi samo sa iskusnim klijentima, a oni su od nje zahtevali da im šalje samo mlađe devojke. Ona je imala veliki broj muškaraca koji su se smenjivali, ali i nekoliko stalnih mušterija, koje su bile opčinjene Minom - kaže izvor.

foto: Printsccreen Pink



Posle godinu dana, kako tvrdi izvor blizak Mini, ona je rešila da napusti „posao“ jer nije želela da njena porodica sazna za tu bruku. Novcem koji je zarađivala finansirala je porodicu, a majku je lagala da se zaposlila kod jedne prijateljice.

- Kada je Mina odlučila da napusti „posao“, madam nije bila preterano srećna jer je od nje zarađivala mnogo novca, međutim, kako joj je Mina zapretila da će reći svima čime se manekenka bavi, rešila je da joj dozvoli da napusti „biznis“. Mina sada priča da je radila samo dva meseca, ali to nije istina - kaže izvor.

foto: Printscreen Pink Tv

- Mnogo sam rano otišla od kuće. Kod kuće je bila veoma teška situacija, nisam znala kako da pomognem svojoj porodici. Danima sam sedela kod kuće, a nismo imali ni za hleb. Gledala sam kako da privredim i donesem novac, otišla sam u taj svet i tako sam sebi i svojoj porodici pomogla koliko mogu. To je trajalo dva i po meseca. Jedno vreme nisam izlazila na ulicu. Prolaze mi slike kroz glavu, ali iz dana u dan prevazilazim to - rekla je Mina sa knedlom u grlu i otkrila sa koliko godina je počela da se bavi prostitucijom.

- Imala sam 16 godina. To su bili najgori dani u mom životu. Nisam razmišljala o sebi, samo o njima. Svaki drugi-treći dan sam slala novac kako ne bi bilo providno, jer je mene majka stalno pitala odakle mi novac, a ja sam govorila da sam pozajmljivala. Samo mi je bitno da moja mama nema problema zbog svega ovoga što ovde kažem. Hoću da znaju da je sve što radim sada i što sam radila bilo samo zbog njih - rekla je Mina i otkrila da je zbog svega odlazila kod psihijatra.

- Proživljavam traume, išla sam kod psihijatra da skrenem misli sa te teme.

Pre nego što sam izašla iz toga, jednom sam bila zlostavljana i mučena nekoliko sati, nisam mogla da odem sa tog mesta i to mi je ostavilo najgore traume. Skroz sam bila bespomoćna.

Danima sam bila nakon toga zaključana u svom stanu, nikome se nisam javljala.

Ali eto, evo me ovde i ponosna sam na sebe - rekla je Mina sa suzama u očima i dodala:

- To nisam bila ja. To je bila osoba koja je prodala i izneverila sebe rekavši da nikad neće biti ono što je postala, a to je uradila zarad nekih drugih stvari - ispričala je Mina.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Vip/Foto Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir