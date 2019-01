EVO KAKO ACA LUKAS BODRI KARLEUŠU: Muškarci koji trtljaju okolo s kojom su ženom spavali su Indijanci!

Pevač Aca Lukas, iako je u poslednje vreme u ne baš dobrim odnosima sa Jelenom Karleušom, ovako protumačio njenu aferu sa Vranješem.

"Podrška za drugaricu i koleginicu! Ne daj se Jelena, za druge ne znam, ali ja sam uz tebe! Muškarci koji trtljaju okolo sa kojom su ženom spavali su Indijanci! Muškarci koji se i pored toga što znaju da pravi muškarci nikada ne udaraju nikako, a kamoli nisko na žene, i koji se trude iz petnih žila da dokažu to što bi želeli da rade s njom a nisu, i to ni manje ni više nego javnosti, e ti muškarci su ozbiljno zlo, ozbiljno oboleli od kompleksa niže vrednosti i nisu nikakvi mangupi, “ni sa ove ni sa one strane Drine“ (kako pročitah neki dan u jednoj nebuloznoj izjavi nekog fudbalera, koji hoće da bude mangup), oni su samo mangupi, za u Drinu! Sramota", napisao je Aca Lukas.

Podsetimo, Jelena Karleuša ne može da se smiri od kada je postala glavni akter porno afere koja je odjeknula Srbijom kao bomba. Njene eksplicitne fotografije na kojima se u provokatnivnom izdanju dopisuje i zadovoljava dok je na vezi sa Ognjenom Vranješom kruže internetom.

Pevačica je otputovala u Kinu, gde je njen suprug Duško Tošić, koji je stao u odbranu svoje žene, potpisao milionersku ugovor.

Pevačica je odlučila i da se obračuna do kraja s bosanskim fidbalerom pa je tako objavila njegov "ponos" nazivajući ga mikrolur*ić".

Podsetimo, Jelena se nakon spornih fotografija oglasila zvaničnim saopštenjem u kojem tvrdi da na većini fotografija nije ona.

"Povodom sadržaja koji kruži internetom, imam da izjavim sledeće: na većini objavljenih fotografija se ne nalazim ja i reč je o fotomontaži koju svako malo veštiji sa kompjuterom može da napravi. Neki od sadržaja su fotografije ukradene iz mog telefona, dorađene i plasirane da se naudi meni i mojoj porodici. Apelujem na medije i ljude sa društvenih mreža da ne učestvuju u ovom. Naravno, saznanja su mi da iza ovoga ne stoji jedan čovek, već čitava organizacija. Svi oni koji stoje iza ovoga će pravno odgovarati", istakla je pevačica.

