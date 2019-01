PEVAČICE ISPLJUVALE OGNJENA! BEDNIČE, SRAM TE BILO! Ove koleginice podržale Jelenu! 15 godina nije pričala sa njom, ali ona je sada stala uz nju (FOTO 18+)

Porno afera Jelene Karleuše i bosanskog fudbalera Ognjena Vranješa trese srpsku estradu, ali i celi region bruji o eksplicitnim fotografijama.

foto: Printscreen

Jelenine koleginice oštro su osudile Ognjenov potez. Među prvima se oglasila Dara Bubamara koja je 2015. godine prolazila kroz sličnu situaciju. Ona je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa koncerta u Štark arenui iz aprila 2108. godine na kojoj pozira sa JK i time joj pružila podršku.

foto: Printscreen

Podršku joj je uputila i koleginica Seka Aleksić, s kojom Jelena ne priča već 15 godina.

"Bez obzira na sve. Treba imati u vidu da ova žena ima pre svega dvoje dece. Da je majka, ćerka, supruga...Ne stajte joj na muku. Ljudski je!", napisala je pevačica.

foto: Printscreen

Najbrutalnija je bila Ljupka Stević koja je oplela po Ognjenu na Instagramu.

"Zar sebe smatraš muškarcem? Pi*ko! Sram te bilo, bedniče, stidi se sebe, brukaš profsiju kojim se baviš! Srozao si muški rod i verujem da se i rođena majka u ovom trenutku stidi", napisala je pevačica između ostalog.

Podsetimo, skandal o razvodu Jelena Karleuša i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić. A sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško pronašao u telefonu. Pevačica je navodno razmenjivala sa bosanskim fudbalerom zbog kojih joj je suprug zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao ove navode, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo".

Kurir.rs/Foto Printscreen



POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir