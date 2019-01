JK TVRDI DA NA PORNO FOTKAMA NIJE ONA, ALI KORISNICI DRUŠTVENIH MREŽA SU JE DEMANTOVALI! Ovo je dokaz da je sve ISTINA?! Zavladao PAKAO! (FOTO 18+)

Od momenta kada je Jelena Karleuša objavila da je u pitanju foto-montaža, te da na spornim slikama nije ona, korisnici društvenih mreža neprestano postavljaju dokaze koji je demantuju.

Tako su došli do zaključka da je fotka na kojoj ona masturbira realna jer na Instagramu JK postoji slika gde ima istu, žutu boju noktiju.

Takođe, iz video-poziva na kome Jelena leži na krevetu obnaženih grudi tokom razgovora sa Ognjenom takođe se vidi i "versače" posteljina. Ista takva posteljina postoji i na slici koju je Karleuša objavila ranije na Instagramu.

Brojni su komentari bili na snimke i slike sa Akropolja. Na njima se vide Jelena i Ognjen, a ono što je zanimljivo jeste da fudbaler drži njene sandale u rukama.

Iste takve ona je imala na nogama kada je objavila fotku prilikom povratka iz Atine na Instagramu.

Podsetimo, skandal o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić, a sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško navodno pronašao u telefonu. Pevačica je poruke, kako se pisalo, razmenjivala sa bosanskim fudbalerom pa joj je suprug zbog toga zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao navode o razvodu, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo". JK je spremna da se lavovski bori do kraja, a u tome ima i ogromnu podršku supruga, kao i brojnih kolega.

