EKSKLUZIVNO! BOGOLJUB KARIĆ O PORNO AFERI JELENE KARLEUŠE: Žena je izvanredno talentovana, pre svega svoja, tačno tako i treba! (FOTO 18+)

Bogoljub Karić, rođeni brat Karleušinog bivšeg svekra Sretena Karića, pomno prati celu situaciju oko svoje bivše snahe i rešio je da joj da podršku.

Iako se pevačica nije u miru razišla sa njegovim sinovcem Bojanom Karićem i godinama nemaju kontakt, biznismen i dalje gaji simpatije prema JK.

"Jelenu Karleušu izuzetno cenim, to je srpska Madona, njoj je sve dozvoljeno. Tačno tako i treba, žena izvanredno talentovana, pre svega svoja. Znači, ne uklapa se u običan kliše, ima energiju, pokreće", rekao je Karić za Kurir.

Podsetimo, skandal o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić, a sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško navodno pronašao u telefonu. Pevačica je poruke, kako se pisalo, razmenjivala sa bosanskim fudbalerom pa joj je suprug zbog toga zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao navode o razvodu, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo".

Pevačica je spremna da se lavovski bori do kraja.

