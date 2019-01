DARKO LAZIĆ NIJE SAKRIO NI DETALJ! OVO JE PRAVA ISTINA O RAZVODU SA ANOM SEVIĆ: Postoje ljudi kojima smo smetali, a ja se nisam plašio da mlad uđem U BRAK! SKANDALOZNO! (FOTO)

Darko Lazić je važio za velikog zavodnika na estradi, pa tako nisu bile retke priče o tome da se zabavljao sa brojnim gradskim devojkama. Međutim, u februaru 2013. godine počeo je intenzivno da se druži i viđa sa šest godina starijom koleginicom Anom Sević, sa kojom je ubrzo započeo emotivnu vezu.

U početku su skrivali šta osećaju jedno prema drugom, a za medije čak i demantovali romansu, sve dok jedan paparaco nije svojom kamerom zabeležio njihov poljubac na javnom mestu. Šest meseci kasnije, Darko se verio sa Anom u Parizu, a ubrzo su sklopili i građanski brak.

Nisu pravili svadbeno veselje, već su samo razmenili bračne zavete u prisustvu matičara i kumova, a potom priredili ručak u jednom restoranu. U julu 2014. godine dobili su ćerku Lorenu, kojoj su se maksimalno posvetili.

Tada je Lazić kupio dupleks na Košutnjaku, koji su uredili po Aninom ukusu.

"Živimo onako kako želimo, a ne onako kako je neko nekada rekao da treba. Svadbu smo planirali, ali kada smo saznali da je Ana trudna, odmah smo odustali od te ideje jer joj nije trebao stres oko organizovanja ogromne ceremonije. Od prvog dana veze živeli smo zajedno i nismo ni imali osećaj da nismo venčani. U tom smislu nije došlo ni do kakve razlike. Nama je isto, volimo se, pa se volimo. Samo venčanje isplanirao sam u tajnosti i kao iznenađenje za Anu. Pozvao sam naše najbliže noć uoči i rekao im kada i gde da se pojave. Ani sam malo pre ceremonije saopštio da ćemo biti samo mi i kumovi, čisto da ne padne u nesvest, ali nije imala pojma za sve ostalo".

"To je bilo nešto najbolje što sam mogao da uradim. Uživali smo svi i osmeh nam nije silazio sa lica. Želeo sam da to bude samo naše veče, bez pompe, opušteno... I tako je i bilo", opisao je pevač pre nekoliko godina i dodao da ga je roditeljstvo promenilo.

"Zbog posla sam često odsutan iz kuće, tako da je Ana bila više posvećena Loreni, ali kada dođem s puta, trudio sam se da im to obema nadoknadim. Lorena za mene ima drugačiji osmeh i reakciju nego za ostale. Najsmešnije mi je bilo kada dođem s puta, a ona prvo vrisne kada me ugleda i počne da skače, pa onda kao da se seti i sama sebi kaže: 'E, sad ga kuliraj jer nije bio kod kuće.' Posle toga me jedno pola sata ne zarezuje, kao ljuta je. Svaki put se smejemo njenoj reakciji", dodao je Darko u intervjuu koji je dao dok je još živeo sa Anom.

Kraj prvog braka

"Nikada se nisam pokajao što sam se oženio rano. Imamo zlatno i veoma pametno dete, koje mi je sve na svetu. Bilo nam je lepo dok je trajalo. Sada Ana ima svog dečka, kog voli, ja verenicu koja je trudna i kojom ću se oženiti".

"Iskreno smo se voleli, uživali smo u svakom trenutku. Da nije bilo tako, ne bih se oženio njom", svestan je sada Darko, koji nikada nije skrivao kako je uz stariju suprugu i sam sazrevao.

"Jasno je da se nisam plašio čim sam mlad ušao u brak i bio svestan da je to put koji nosi mnogo promena. Ana je zrelija po svim pitanjima i mnogo sam naučio od nje. Zajedno sazrevamo i rastemo. Očigledno postoje ljudi kojima nije prijala naša sreća, i to je tužno. Nama je žao i izvinjavamo im se što im to zadovoljstvo nećemo pružiti. Konstruisati priču da se razvodimo na osnovu toga što je Ana sa Lorenom bila mesec dana na moru? Pa bila je i prošle godine, ali tada su verovatno nekog drugog razvodili, pa nisu obraćali pažnju na nas. Ti bliski izvori na koje su se pojedini pozivali zaista su posebna priča. Mi život živimo u svoja četiri zida, tako da bi proverena informacija o nama mogla da im dođe jedino od, recimo, mašine za sudove ili frižidera".

"Rastavljaju nas od prvog dana otkako su saznali da smo zajedno. Nažalost, ljudi se danas uglavnom raduju samo nečijoj nesreći i to je zaista zabrinjavajuće. Glasine su nas navele da se zapitamo u kakvom je to pogrešnom pravcu krenuo ovaj svet i potrudimo da nikada ne postanemo takvi, kao i da selektujemo osobe koje nas okružuju", govorio je Darko pre dve godine.

Ipak, samo dvanaest meseci kasnije, Ana i on podneli su sporazumni zahtev za razvod braka. U početku su krili od medija, da bi na kraju priznali. Pevač se iselio iz stana u kom su živeli i otišao kod roditelja u Brestač.

"Poslednjih meseci našeg zajedničkog života naša porodica bila je izložena brojnim zlonamernim lažima, potpunim izmišljotinama i poluistinama plasiranim u medijima. Nije čak ni tačna tvrdnja medija da smo se razveli. Mi smo potpisali sporazumni razvod i čekamo da sud donese konačnu odluku. Razlog za to nije bilo koja druga osoba, nikakva paralelna veza ili ljubavna afera bilo koga od nas dvoje. Istinu o našem odnosu znamo samo nas dvoje i niko sem nas i u naše ime o tome ne može da govori. Ja ću uvek biti tu za svoje dete", rekao je tada Darko, koji je sa Anom ostao u korektnim odnosima.

