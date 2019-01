POLA BALKANA GA OSUĐUJE, A ONDA SE JAVILE KOMŠIJE OGNJENA VRANJEŠA: Ovo je sve što niste znali o fudbaleru, a pomenuli su i odnos sa KARLEUŠOM!

Stanovnici Karanovca, naselja u kanjonu Vrbasa desetak kilometara od Banjaluke, odakle potiče sportska porodica Vranješ, pričaju sve najlepše o Ognjenu fudbaleru belgijskog Anderlehta te njegovom bratu Stojanu i ocu Željku, koji su takođe ispisali stranicu novije fudbalske istorije Banjaluke.

Ognjen Vranješ, reprezentativac BiH koji je karijeru započeo u banjalučkom "Borcu", gde su igrali njegovi brat i otac, postao je nezaobilazan u komentarima svojih komšija i sugrađana. To je usledilo nakon medijske eksplozije u kojoj se iznenada našao zajedno sa folk pevačicom Jelenom Karleušom.

"Ognjen je vredan i lepo vaspitan. On je odrastao u Banjaluci, u naselju Starčevica gde imaju stan, ali u Karanovac često dolazi, uvek pozdravi, javi se. Doduše, najviše je na njihovom porodičnom imanju Ognjenov otac Željko koji tu uvek nešto radi, zida, kosi, čisti, a sinovi finasiraju", kazali su njihovi rođaci i prve komšije.

"Naravno, čitam i slušam šta se piše i govori o Ognjenu, o Karleuši i koječemu. Mi imamo mnogo razloga da hvalimo svoga komšiju, a Karleuša nas ne interesuje, ona nije tema za nas jer imamo preča posla", rekao je jedan od komšija. On priča da je odgledao mnogo utakmica trojice Vranješa, Ognjena, Stojana i Željka.

U dve kafane, pored mosta preko Vrbasa u Karanovcu, medijsko dovođenje u vezu Ognjena Vranješa i Jelene Karleuše takođe je veoma aktuelno.

"To je sve zavera, Ognjen je uspešan fudbaler, a sada njemu neko smešta Karleušu da mu napakosti. U to upošte ne verujemo, jer ona nije vredna da ima takvoga mladića niti je njemu stalo do Jelene. To je Ognjenu upakovano politički, inače zašto bi se on bavio Jelenom Karleušom", raspričao se jedan od sagovornika u kafani pored mosta izbegavajući da kaže svoje ime i prezime.

"Svako ima pravo da misli i radi šta hoće, zavisno od interesovanja. To je moj odgovor na primedbe o njegovim tetovažama zbog kojih se u Sarajevu digla velika prašina. E, u Beogradu je opet hit Karleuša ali to mene ne zanima niti želim da procenjujem šta je istina, šta laž, jeste ili nije. Mene i mnoge Ognjenove komšije interesuje fudbal i ništa drugo", kategoričan je jedan od suseda.

