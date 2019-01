IZLEPILA JE SVOJE IZRANJAVANO TELO I VRATILA SE NA MESTO ZLOČINA! Anabela nikad strašnije detalje o svojoj ćerki nije iznela u javnost: Ja sam bila protiv, ali to je za nju bio JEDINI PUT DO OZDRAVLJENJA! (FOTO)

Kada se Luna Đogani prvi put odlučila na rijaliti život, njena majka Anabela Atijas pratila ju je u stopu i redovno komentarisala sve situacije. Međutim, drugi put nije bila za to, niti redovno iskazuje svoje mišljenje. Poznato je da je podržala Luninu vezu sa Markom Miljkovićem, jer joj je pre svega bitna Lunina sreća.

Posle raskida sa Slobom Radanovićem bilo joj je izuzetno teško, a Anabela je gostujući u jednoj emisiji po prvi put detaljno predstavila javnosti kako je to izgledalo van medija.

foto: Printscreen

"Pa ja ne znam da li postoji jedna majka na ovom svetu... volela bih ako postoji da je upoznam, da me demantuje... kojoj na prvom mestu nije sreća njenog deteta", počela je ona.

"Ja jednostavno vidim jednu devojku koja je toliko izranjavana, toliko uništavana. Ono što najviše može da nas dotuče je ljubav, složili se vi ili ne. Sve se vrti oko te ljubavi. Ona je je bila jedna potpuno uništena, rasturena osoba, u sitne delove rasparčana. Ja sad vidim jednu devojku koja je vrlo hrabro pokupila sve te delove, izlepila to srce, ranjavo telo i svojim nogama zakoračila na mesto zločina da se suoči sa svojim demonima!" istakla je Anabela.

foto: Printscreen

"To je nju proganjalo! Suočila se sa svojim strahovima i to je bio zaista, iako ja nimalo nisam bila za to, bio jedini i najbolji način da ona danas izgleda ovako kako izgleda", zaključila je ona usred emisije.

foto: Printscreen

