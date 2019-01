OGLASILE SE MAJKE! OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Anabela razvezala jezik o Marku Miljkoviću, a tek da čujete šta je rekla njegova majka O VEZI SA LUNOM! (FOTO)

Luna Đogani i Marko Miljković obeležili su proslavu pravoslavne Nove godine u "Zadruzi 2". Par je konačno pokazao svoja osećanja, a cimeri ne prestaju da im dobacuju da su lep par.

1 / 5 Foto: Printscreen

Šlag na torti svakako su komentari majki novopečenog para koje, za promenu, nisu dizale nikakvu prašinu. Šta više, obe su veoma srećne zbog njih.

foto: Printscreen/TV Pink

"Jutros kad sam se probudila dočekalo me je milion poruka! Ja imam jedan jedini stav u životu, a to je da ako je moja ćerka srećna, ma ko god bio pored nje i šta god ona radila, naravno - ako nema veze sa gaženjem preko mrtvih, ja sam uz nju. Sve što nju čini srećnom, čini i mene", rekla je Anabela Atijas.

O novom zetu ima samo reči hvale.

"Ja protiv dečka stvarno nemam ništa. Svaki put kad smo se sreli imali smo lepu komunikaciju. Ne bih da trčim pred rudu i da sad nešto procenjujem, donosim sudove, ipak sam naučila školu, prošle godine sam se krvnički borila za nešto što je na kraju svaljeno da bude moja krivica. Ove godine me samo Luna zanima. Sve dok vidim osmeh na njenom licu, ja ću biti za to, ma ko god da je njen izbor", ističe Anabela koja, kao i Miki Đuričić, smatra da do ovoga nije ranije došlo samo zato što je Marko na neki način želeo da zaštiti njenu ćerku.

"Neću da se opet uvlačim u ovu priču, razumite me, samo hoću da kažem da mi se dopalo ono Mikijevo izlaganje u vezi Marka. Mislim da se njemu ona sviđala sve vreme, samo da je poštovao mesto i vreme, pa je zauzimao takav gard prema Luni. Štitio ju je na neki način", zaključila je pevačica.

foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić

"Čula sam lepe vesti malo pre, moram da vam kažem da mi je dan baš počeo lepo, pa mislim da će i cela godina", počela je Nedeljka Miljković, pa dodala: "Meni je mnogo drago, prvenstveno jer volim da vidim Marka raspoloženog, ali i druge zadrugare. Ako je njemu sa njom lepo, meni je još lepše! Kako oni budu hteli, neka tako bude! Sada, u 'Zadruzi 2', Luna je najbolja devojka! Ona fura sama, kao i moj Marko, sama vodi svoje bitke, kaže šta misli, ne trudi se da pravi spletke... Ona je super devojka! E sad, oni kako će, šta će, to je na njima", kaže ona.

Ukoliko bi njen sin poželeo da oženi Lunu uopšte se ne bi bunila!

"Prihvatamo je za snajku, naravno! Ako ona Marku prija, ja navijam za njih", kaže ona, koja ne krije da jedva čeka da ima unuče: "Ja sam Marku to govorila u zadnjih pet, šest godina, da bih volela da se skrasi, osnuje porodicu, da dobijem unuče. Ako ostane s njom u vezi, to bi bilo super", zaključuje Markova majka.

foto: Printscreen Pink Tv

Kurir.rs/Pink/Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Kurir

Autor: Kurir