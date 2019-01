DUŠKO TOŠIĆ POSTAVIO ULTIMATUM JELENI KARLEUŠI! DA LI JE KARIJERA JK U SRBIJI ZAVRŠENA? Ako hoćeš da spasemo brak, moraš da uradiš OVO!

Duško Tošić navodno je postavio ultimatum Jeleni Karleuši ako želi da ostane u braku s njom. Fudbaler je pevačici, kako saznajemo, predložio da se ona sa ćerkama Atinom i Nikom preseli u Kinu kako bi porodica bila na okupu!

Nakon porno-skandala koji je potresao ceo region, brak Karleuše i Tošića ozbiljno je poljuljan. Čim su mediji objavili detalje njene navodne prepiske sa Ognjenom Vranješom, za koje Jelena tvrdi da su foto-montaža, baš kao i sve eksplicitne slike i snimci, ona je sa ćerkama otputovala u Kinu kako bi sve objasnila Dušku.

Očigledno je da je bračni par uspeo da nesuglasice reši nakon višednevnih razgovora, koji su, kako naš izvor kaže, bili mukotrpni i teški za oboje.

- Jelena je objašnjavala Dušku da joj je sve to namešteno, da iza toga stoji grupa ljudi koji žele da unište njenu karijeru i sve što je godinama gradila. Ona je danima plakala kao kiša, a i Duško je. Najpre mu je teško palo što to moraju da proživljavaju i njihove ćerke i jer je zbog toga njihovo detinjstvo ugroženo, a bilo mu je teško i zbog njihovih porodica, prijatelja. Ipak, nakon višesatnih razgovora, tokom kojih su oboje plakali, iznosili šta im je na duši, šta im smeta jedno kod drugog, shvatili su da se vole i dalje i da žele da budu zajedno - kaže naš izvor blizak Tošiću i dodaje da je on Jeleni postavio uslov.

- Duško je uveren da je jedini način da njihov brak opstane selidba Jelene i devojčica kod njega u Kinu. On je predložio da kupe lepu kuću u Guangdžouu, gde on igra, i da, dok on boravi tamo, naprave dom. Duško je uveren da će i Jeleni a i njemu to pomoći jer će više vremena provoditi zajedno, biće prava porodica, a i tako bi se sklonili od medija i prezrivih pogleda - kaže izvor.

S obzirom na to da Karleuša uspešno godinama gradi karijeru u Srbiji i regionu, njoj nije lako da donese takvu radikalnu odluku, pa joj je Tošić dao vremena.

- Duško joj je rekao da dobro razmisli o predlogu. Svestan je da je njoj karijera bitna i da zbog toga nikad nije htela da živi s njim u inostranstvu, iako je prešao pola sveta. On joj je dao predlog da sastavi listu za i protiv, ali do leta treba da se odluči. Do tada će devojčice završiti sa školom u Beogradu, moći će da se odmore i prihvate selidbu na pravi način - kaže izvor i dodaje da je Karleuša na korak da prelomi.

- Jeleni se ta ideja dopala, prvenstveno jer želi da sačuva brak i dugogodišnju ljubav koju gaji prema Dušku. Između ostalog, ona je spremna na svaku žrtvu zarad naslednica Atine i Nike, za koje je mnogo vezana. Uostalom, ona se svakako neće sasvim odreći svoje muzičke karijere, ali radiće samo velike nastupe i koncerte, i pojavljivaće se na snimanjima "Zvezda Granda", koja su u proseku jednom u nekoliko nedelja. Takođe, moraće da ohladi s prozivkama na društvenim mrežama. Jelena je uvek terala svoje, ali sada je spremna da posluša muža jer joj je najviše stalo do braka i dece - kaže izvor.

Divna obožava zeta

Čestitala Dušku rođendan! foto: Printscreen/Instagram Divna Karleuša veoma je vezana za ćerku, ali i zeta, i sav linč kroz koji je Jelena prošla doživljavala je srčano. Zbog toga je, čim je saznala da su njena ćerka i Duško izgladili odnose, odahnula i zetu javno čestitala rođendan.

- Najdraži moji! Duško, srećan rođendan, zdravlja i sreće! Divan čovek, genijalan sportista, nežan otac i muž, sjajan zet. Srećno još sto godina - napisala je Divna uz nekoliko emotikona srca ispod slike na kojoj su Duško, Jelena, Atina i Nika.



Prva zajednička slika

Jelena menjala opis fotke s Duškom! foto: Instagram Jelena Karleuša i Duško Tošić proslavili su u subotu njegov 34. rođendan. Kako bi uverila svoje fanove da između njih vlada ljubav, pevačica je objavila nekoliko fotografija. Najpre je postavila sliku s rođendanskom tortom na kojoj su njih dvoje sa ćerkama, a na drugoj su njih dvoje sami. Jelena je ispod fotke najpre napisala: "Slavljenik" sa emotikonima torte. Ubrzo je ovu objavu prepravila i dodala gomilu emotikona u obliku srca i torti.



JK priznala u emisiji

Ja sam najbezobraznija osoba u univerzumu! foto: Printscreen/Prva Jelena Karleuša je izribala jednog takmičara u "Zvezdama Granda" emitovanim u subotu uveče i odbila da mu bude mentor. Naime, kandidat je dobio samo jedan glas, i to od JK, ali kad je ona shvatila da neće moći da sarađuje s njim, odbila je mentorstvo.

- Meni se njegov stav ne sviđa, kada bih bila njegov mentor, bio bi veliki problem. Ja se plašim, iako mi se sviđa koliko si talentovan, da taj tvoj bezobrazno-nadobudni stav ne može da prođe kod mene, zato što sam ja najnadobudnija i najbezobraznija osoba u univerzumu kad to hoću. Ja za to imam pokriće i veliki uspeh, karijeru skoro četvrtinu veka dugu. Mislim da nisi spreman da sarađuješ. Neću da crpiš moju energiju - bila je izričita JK u emisiji snimljenoj neposredno pred skandal.



Provokator

Ognjen kopira Jelenu! foto: Instagram screenshot Na dan proslave Duškovog rođendana Jelena je objavila fotku na kojoj se vidi da je prekrstila noge i podigla ih na trosed. Dan kasnije, Ognjen Vranješ očito je rešio da je isprovocira, pa je u istoj pozi slikao noge i postavio fotografiju na Instagram. Fudbaler belgijskog Anderlehta je na sebi imao kopačke, pa se pretpostavlja da je fotka nastala pred trening.

