SRAMOTA! MAJKA I ŽENA NIJE ZASLUŽILA TAKAV ZLOČIN: Dara Bubamara se čula sa Karleušom posle PORNO AFERE, žestoko osudila Vranješa, a ovo je najviše nervira u SRBIJI!

Jelena Karleuša trenutno je najaktuelnija javna ličnost zbog slanja seksi fotografija fudbaleru Ognjenu Vranješu. Povodom toga, oglasila se njena prijateljica i koleginica Dara Bubamara.

Naime, pevačica je fudbaleru slala gole slike, nakon čega se na nju naljutio suprug Duško Tošić. Kasnije je otišla u Kinu gde je sa mužem proslavila rođendan. Dara smatra da je ono što se desilo pravi zločin.

foto: Printscreen/Happy

"Strašno. Kada se to desilo, nisam spavala 2 dana, a morala sam i da putujem. Prošla sam i ja kroz to i takođe mi je bilo namešteno. Posebno je strašno kada to uradi rođak ili prijatelj. Ko ima prava na to", rekla je Dara i dodala:

"Ona to nije zaslužila. Pre svega je majka i supruga. Ne ulazim u to šta je bilo, po meni je to zločin. Ko kaže da ne šalje takve slike, on laže. Svako treba da ima neku intimu, svi grešimo, a kada se desi takva stvar, kod nas u Srbiji nema nekog poštovanja da će porodica biti ugrožena. Žene treba da budu zaštićene."

foto: Printscreen/Instagram

Bubamara se osvrnula i na to kada se njoj desila slična neprijatnost.

"Nekoliko dana sam preplakala kada se meni to desilo, a ja sam iz toga izašla jača. Jeleni se to ne bi desilo da nije zvezda. Duško treba da ostane uz nju i da budu jači nego što su bili. Što se tiče toga šta je čovek uradio, to je sramota! Gde je tu ljudskost? Očigledno je previše zaljubljen i povređen, a znam da je Jelena jaka", kaže Dara u emisiji "Glamur" koja se čula sa JK:

foto: Printscreen/Happy

"Naravno da sam se čula sa njom, sada je u Kini sa svojom porodicom. Kada sam to videla, pao mi je kamen sa srca. Mene nervira što nema zakona u Srbiji za takve stvari. Ja sam odustala od tužbe za to, jer su mi pretili nekim većim stvarima."

Jelenu su podržale i druge koleginice, koje i nisu u dobrim odnosima sa njom. Evo kako to komentariše Dara.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

"Svaka normalna žena bi podržala Jelenu. Neki su vagali da li će staviti ili ne, a takvi "fejk" ljudi neće dobro proći. Pojedini su to uradili da bi dobili plus, ali ljudi su grozni. Mene su podržali jer sam ja došla, bila iskrena i rekla da znam ko je to dao. Taj čovek je mom mužu dužan velike pare. Ja sam to slala svom mužu, Milan je to video", rekla je.

Podršku Jelni pružila je i Milica Pavlović. "Ja nisam ni pogledala te fotografije iz poštovanja prema njoj. Velika podrška njoj i njenoj porodici", rekla je ona. "Ona govori istinu, ljudi to ne vole", rekla je Zlata Petrović i poručila Karleuši da se drži.

foto: Printscreen/Happy

