JA SAM TVOJA ŽENA, DOĐI DA ME JE*EŠ! Isplivala nova prepiska između Vranješa i JK! Ovo je DOKAZ da su bili u tajnoj vezi 2 godine

Jelena Karleuša, po svemu sudeći, totalno je bila izgubila razum za fudbalerom Anderlehta Ognjenom Vranješom.

U prilog tome svedoči prepiska koja je nastala u septembru 2017. godine, a u čiji posed je došla redakcija Kurira, koja potvrđuje da su njih dvoje dve godine bili u tajnoj vezi.

Iako je bila u braku s Duškom Tošićem, pop diva je u toj konverzaciji tvrdila da se zapravo oseća kao žena bosanskog fudbalera. Ona ga je u prepisci zvala na seks, ali Vranješ nije mogao da dođe baš tog dana kada je ona htela da joj gužva postelju.



- Ja sam tvoja žena. Ti dolaziš da je*eš tvoju ženu i ideš - izričita je bila Jelena.



- Je*e me jedino što u četvrtak opet igram. Pa da, zbog toga dolazim - objasnio je sportista.



Karleuša je potom priznala Vranješu šta zaista oseća prema njemu.



- Ja sam luda za tobom - napisala je ona.



Fudbaler nije poverovao njenim rečima.



- Ma gde si luda, ćuti tamo - odgovorio joj je.



Mala od velikog skandala je ponovila šta misli.



- Ja sam zaljubljena u tebe. Ja non-stop gledam tvoje slike - istakla je pop zvezda.



Jelena odgovor od sportiste nije dobila, ali ga je obavestila o svojim poslovnim aktivnostima.



- Krenula sam na snimanje, bebo - poslednje je bilo što je napisala.



Podsećanja radi, za vezu između Jelene i Vranješa saznalo se početkom januara, kada je njen suprug Duško Tošić pevačici oduzeo telefon i u njemu pronašao prepisku s mlađim kolegom. Usledila je svađa Karleuše i Vranješa preko društvenih mreža, iznošenje u javnost njenih nagih fotografija, snimaka i detalja afere koja svakodnevno dobija nastavak.



Pokušali smo da stupimo u kontakt s Vranješom, ali on nije odgovarao na naše pozive i poruke. S druge strane, Jelena je na društvenim mrežama postavila saopštenje da do daljeg neće komunicirati sa novinarima.

- Jelena, ti znaš sve da radiš osim da pevaš! I ubuduće kada pomeneš ime i delo Zorice Brunclik - ustaneš i pokloniš se! Rekla bih ti „sram te bilo“, ali ti očigledno ne znaš šta znači sramiti se - besno joj je poručila Zorica.

- Supružnik nema pravo to da uradi bez prethodne saglasnosti svog bračnog partnera. Ukoliko se to ipak desi, znači da je urađeno protiv zakona i u tom slučaju bi drugi supružnik na sudu mogao da ospori pomenuti prenos vlasništva - rekao je advokat.

Povodom spekulacija da Duško Tošić planira da prenese svoju imovinu na sestru Katarinu Seku Tošić, kako je kasnije prilikom razvoda ne bi delio s Jelenom, advokat Nebojša Perović kaže da je to protivzakonito.

Duško Tošić je još pre nekoliko godina, prilikom kupovine penthausa na Dedinju, tu nekretninu prepisao na svoju sestru Katarinu. Jelena je za to saznala tek kasnije, zbog čega je nastao haos.



- Došlo je do ozbiljne svađe između njih dvoje. Jelena je smatrala da je Duško nekorektno postupio, a on nije znao kako da se izvadi iz neprijatne situacije. Zato joj je obećao da će sledeću nekretninu koju bude kupio prevesti na njeno ime. To se i desilo kada je prošle godine kupio Piksijevu vilu za dva i po miliona evra - rekao je naš izvor.