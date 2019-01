AMRA ČUVA DŽEKU! KARLEUŠI NIŠTA VIŠE OD LAJKA: Kolarov drukao Tošiću da Jeca šalje eksplicitne fotke Edinu! Džeko sve to negirao! LAFČINA! (FOTO)

Definitivno, bosanski fudbaleri padaju na srpsku folk divu Jelenu Karleušu. Za Vranješa zna već ceo svet, ali sve češće se podseća da je prošle godine na divine čari pao i Edin Džeko, srećno oženjeni manekenkom Amrom Silajdžić s kojom ima dvoje dece.

Brak između Amre i Edina primer je srećnog braka u kojem vlada harmonija, a mnogi ih uzimaju kao uzoran par, koji se redovno oglašavaju na društvenim mrežama i viđaju na svim velikim događajima.

Ponovo je procurila priča o Džekinom i Karleušinom dopisivanju, a na to očigledno nisu ostali imuni Amra i Edin, koji ovih dana na Instagram postavljaju svoje porodične fotografije sa raznih destinacija i tako pokazuju da oni pričaju ljubavnu priču koji nikakvi tračevi ne mogu da poljuljaju. Oni žive svoju bajku.

Džekin i Karleušina priča ostala je samo na nivou lajkova, a sve je počelo sa lajkom fotografije na Instagramu na kojoj pevačica pozira u brushalterima 2017. godine.

Iako veoma retko lajkuje fotografije, redovno posećuje Jelenin Instagram i iako ne komentariše, voli da lajkuje.

Međutim, pojedni mediji su obajvili da su Džeko i JK pre tri godine ostvarili kontakt putem Instagrama i svakodnevno su se dopisivali. Ona je njemu, navodno, slala eksplicitne fotografije kojima se on hvalio saigraču i prijatelju Aleksandru Kolarovu. Kolarov je Džekovu tajnu preneo u reprezentaciju Srbije, a to je došlo i do Duška. Kada je Tošić to saznao, kontaktirao je sa Edinom, ali je on to sve demantovao.

Uprkos celoj aferi, Džeko nije otpratio Karleušu i danas se nalazi na listi njenih pratilaca. Nakon skandala sa eksplicitnim fotografijima koje je slala njegovom kolegi Vranješu, stao je na pevačicinu stranu i podržao je. Ne zovu njega džabe "bosanski dijamant".

Naime, po izbijanju afere Jelena Karleuša uputila je oštru poruku medijima, kojima se obratila putem Instagrama, a bosanski reprezentativac je i to lajkovao.

"Bolesna medijska hajka ne prestaje. Zlo koje je mojoj porodici i meni učinjeno bolesnim lažima nemerljivo je. Nikada nikog nisam ubila, ukrala ili uradila nešto loše, naprotiv, čitav život sam posvetila pomaganju ljudima i životinjama. Neka čitav Balkan, čitav svijet, gleda medijsko, psihološko, bezumno kasapljenje jedne žene, njene porodice, imena, časti, osnovnog ljudskog dostojanstva - neka šuti. Za kraj, apelovat ću. Ne stavljajte mi decu na naslovne strane. Ne koristite moju decu u vašim bolesnim željama da mi naudite. Ima li u vama bar malo ljudskosti ili ste jednostavno monstrumi koji uživaju u zlostavljanju, nasilju, lažima", napisala je tada Jelena, a Džeko je podržao.

