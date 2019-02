ACA LUKAS OTVORENO O ODNOSU SA SONJOM VUKSANOVIĆ: Zbog dece bih pojeo i go*no, zato smo se pomirili!

Aca Lukas uvek intrigira javnost jasnim i često oštrim stavovima, a i u intervjuu za Kurir ostao je dosledan.



Pevač bez dlake na jeziku priča o kolegama, pa i o porno-skandalu Jelene Karleuše. Međutim, ono što ga je iznerviralo jeste pitanje zašto krije da se navodno pomirio s bivšom suprugom Sonjom Vuksanović.

foto: Dragan Kadic

- Šta vas sve ku*ac boli da li sam se pomirio sa Sonjom. Da smo zajedno, ja bih živeo s njom. Mi nismo više u emotivnoj vezi. Nismo bili u dobrim odnosima, ali sad jesmo.

Da li planirate da se razvedete uskoro?

- Nismo se razveli zakonski, doći će i to na red. Ne razmišljam o tome.

Kako ste prevazišli svađe?

- Neću da menjam istoriju. Ništa nisam zaboravio. Bilo je grozno sa obe strane. Ali nema tih go*ana koje neću pojesti zbog svog deteta.

Da li trenutno imaš devojku?

- Pa da nisam malo mator za to? To se u mojim godinama zove prijateljica (smeh).

Dobro, imaš li prijateljicu ili neku seks-kombinaciju?

- Nemam nikakvu vezu, dobro mi je ovako. A nemam ni kombinaciju jer ne igram loto. Trenutno imam divno skockan život sa svojom decom, tu sam pronašao sebe.

Jesi li se šokirao kad si video porno-fotke na kojima je navodno JK?

- Jesam, šokirao sam se kad sam video šta je kreten uradio. To me je pogodilo, ne samo kao prijatelja i kolegu već najviše kao muškarca. Tako se sa ženama ne postupa. Ovo bih podveo pod krivično delo. Taj dečko nije upropastio Karleušu, nego njenu decu i svoje dete. On nije normalan, on je debil, kreten...

foto: Dragan Kadić

Veruješ li Karleuši, koja kaže da su slike foto-montaža?

- Montaža-nemontaža, taj dečko je uradio nešto što nije za zezanje. Ovo je ozbiljno uništavanje ljudi.

Da li si se čuo s njom otkad se to dogodilo?

- Nisam. Poslao sam joj poruku samo. Nas dvoje čak i ne govorimo, ali to nema veze. Ne govorimo zbog nekih naših čarki u "Zvezdama Granda", sad smo na "ćao, ćao". Poenta cele priče je - da je i bilo skandala, da li treba da je spalimo na lomači?

foto: Zorana Jevtić, Profimedia, Sonja Spasić

Da li bi mogle da isplivaju u javnost neke tvoje slike, koje bi objavila neka žena iz osvete?

- Apsolutno mogu, što da ne... Ali onda kad budem skinuo detektor s vrata od stana (smeh).

Jesu li tvoje kolege likovale kad ti se raspao brak?

- Za mene su se kolege najviše brinule letos kad su čule da sam promukao i ostao bez glasa. Toliko su brinule da su jedva čekale da čuju da li ću ikad progovoriti.

foto: Damir Dervišagić

Da li si na Brenu mislio kad si rekao da je Maja Berović napunila Arenu, dok drugi organizuju dva koncerta zaredom u poluprodatoj Areni?

- Je l' Lepoj Breni nadimak Drugi?

Brena je imala malo pre Maje dva koncerta, nakon toga si to izjavio.

- Uopšte nisam fan Lepe Brene da bih znao kad je imala koncert. Nisam mislio na nju, nego uopšteno jer je toliko bilo tih koncerata na silu prodatih.

Da li je tačno da deo zarade i dalje daješ na otplatu dugova?

- Nemam dugove. Variram. Nikad nisam bio u go*nima da ne mogu da se izvučem. Mnogo zarađujem, pa ako mi je neko i pozajmio, zna i da ću da vratim.

"Zvezde Granda" mi nisu ništa donele Misliš li da su se ljudi zasitili "Zvezda Granda"?

- Ne znam za druge, ali ja jesam. Jednog dana ćemo svi postati "Zvezde Granda". foto: Vladimir Šporčić, Dragana Udovičić Davno si izjavio da ti je popularnost skočila jer si bio u žiriju. Kako je otkad si otišao?

- To je rekao Saša Popović. A ja sam rekao, možda će zvučati prepotentno, da mi ZG nisu ništa odnele. Donele su mi da ljudi mogu da vide šta posedujem osim što dobro pevam: da sam duhovit, interesantan... Svima ostalima u žiriju, osim Bosanca, ZG su donele mnogo u karijeri. Tu je Ana Bekuta jedina imala dosta posla, jer je dobra pevačica i samo može da stane sa mnom rame uz rame što se tiče ZG.





Konjina Jeremić hteo da me protera! Nekad su pevači najviše zarađivali od bakšiša, a danas od nastupa na trgovima. Gde si ti najbolje prolazio? foto: Zorana Jevtić - Nikad nisam radio za bakšiš. Unapred znam koliko ću da dobijem. Ovih godina svi pevaju na trgovima, nema privilegovanih, dok je za vreme nekih drugih vlasti radilo pet pevača. foto: Damir Dervišagić Radio sam i ja trgove, uzimao sam dobre pare, to nije tajna, jer ja svaki svoj nastup opravdam. Neki su se bunili, a ona konjina Vuk Jeremić je čak hteo da me proteruje iz Beograda. A ko je trebalo da peva? Da neće on, a zna se gde on peva - u Americi kod njegovih špijuna. Zbog mene su morali da zatvore sve ulice, jer je bilo 50.000 ljudi. Jeremić se buni što ja dovodim 50.000 ljudi na trg, a on ne može da dovede petoro na svoj rođendan.

