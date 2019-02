KAKO MAJKU CECU DA OSTAVIM SAMU? Veljko i Bogdana posle svadbe ostaju u vili na Dedinju, a onda spomenuo oca Arkana i svi su OSTALI U ČUDU

Bokser i naslednik folk zvezde Svetlane - Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, kaže da bi voleo, poput mnogih muškaraca, da mu verenica rodi mušku decu, ali da bi i žensko dete smatrao blagoslovom



Vest da se verio sin Svetlane - Cece Ražnatović, Veljko bila je vodeća nekoliko dana nakon što je folk zvezda objavila da je to istina. Mladi bokser otkriva da će se oženiti ove godine, ali da datum neće on odrediti.

foto: Dragana Udovičić

- Oženiću se ove godine sigurno, ali ne znam tačan datum. Sačekaćemo da malo otopli to je sigurno, mada sam ja hteo da izađem u bundi - kroz osmeh kaže Veljko, i dodaje:

- Uživamo trenutno zajedno, mnogo nam je lepo. Ona je verena i ona je moja žena, pa nije bitno kada će biti svadba. Ništa nismo precizirali, ali kad-tad desiće se. Moramo biti malo tajanstveni, ali šalu na stranu ja sam uvek tu i kada ona kaže sad, biće sad. Nije to do mene, moram da vam priznam.

On otkriva i da u njihovom domu ne važi pravilo da se svekrva i snajka ne slažu, naprotiv Ceca i Bogdana su kao drugarice.



- Da kucnem u drvo, zaista se super slažu.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Zbog toga planira da i nakon svadbe ostane u vili u Ljutice Bogdana gde živi Ceca.

- Kako majku da ostavim samu u onolikoj kući?! Pa može neko ogradu da preskoči - kroz osmeh kaže Veljko, i dodaje: - To je kuća mog oca i ja nikada neću izaći iz te kuće. Valjda će majka živeti sa nama, a ne mi sa majkom.

Iako ima 23 godine, Veljko smatra da nije mlad za ženidbu ali ni ulogu oca.

- Bogdana i ja razmišljamo o deci. Voleo bih da svako dete koje dobijemo bude muško, ali ne ide to tako. Šalu na stranu, svakom muškarcu imponuje da ima što više sinova, ali i ćerka je blago. Ja prvi imam sestru i znam koliko znači žensko dete u porodici kada je balans u pitanju - ističe Cecin naslednik, kojeg smo sreli na proslavi rođendana njihovog kućnog prijatelja, zlatara Nebojše Bojovića.

- Uživam na slavljima, ali ne mogu da pijem jer ujutru imam trening, ne mogu više da se provodim kako sam se nekad provodio. Izlazim i dalje, ali sa svojom ženom, samo što ne pratim kontinuitet koji sam imao jer imam obaveze da treniram. Međutim, to mi ne pada teško i nisu mi naporni treninzi jer to volim. Imam jaku satisfakciju da budem još bolji - kaže Veljko, koji uveliko pobeđuje u borbama profesionalnih boks mečeva.

foto: Printscreen, EPA

- Dosta verujem u sebe i nemam sumnje, smatram da svakog mogu da pobedim uz pravu pripremu - kaže mladi bokser, a na pitanje šta govori sebi pred izlazak u ring, otkriva:

- Govorim: Veljko, srpski sine, ulazi i dominiraj! Prekrstim se, molim boga za pomoć, kao i svaki borac. Daće bog da nastavim u ovom ritmu i da će biti sve dobro.

On je svestan da postoje oni koji ga podržavaju, ali i oni koji ga osporavaju.

Ovi što ne veruju u mene daju mi gorivo da nastavim dalje, ovima što veruju zahvalan sam i nadam se da će ih biti još više - kaže sin Svetlane Ražnatović.

Veljko ne krije da Ceca zbog njegovog poziva strahuje jer su to ipak u pitanju tuče.

- Nekad to malo demoralizije, ali to je majka, šta ćeš, uvek mi govori: nemoj sine u glavu da se udaraš. Ja joj tada kažem: više majko ja bijem nego oni. Šalimo se, ali razumem je. Ovo nije najlakši put koji sam izabrao, ja ovo ne radim zbog novca, već zato što volim i to je meni izazov. Mislim da mogu daleko da doguram. To je pravi put, da neko ne shvati pogrešno, za nekoga ko nosi ovakvo prezime. Smatram da se u ovom sportu isklešu pravi muškarci od betona i dijamanata, tako možeš da pokažeš ko si kada si titan među titanima - objašnjava Ražnatović.

Blic/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir