KAD JE ZAVRŠILA SREDNJU, CECA JE KUPILA STAN NA BANOVOM BRDU! Pre toga s drugaricom boravila je u srcu Vračara: Evo kako je živela pre nego što je ušla u VILU U LJUTICE BOGDANA!

Svetlana Ceca Ražnatović, dok je još išla u srednju školu živela je u Žitorađi i nije ni razmišljala o prelasku u srpsku prestonicu. Međutim, pre svog punoletstva kupila je stan na Banovom brdu. 1990. album "Pustite me da ga vidim" bio je prodat u 350.000 primeraka, a godinu dana kasnije album "Babaroga" oborio je sve rekorde, te je pevačica odlučila da zarađeni novac uloži u nekretnine. Ipak, kako je stan morao da se renovira, ona je sa prijateljicom Dragicom počela da živi u srcu Vračara.

Na četvrtom spratu te stambene zgrade i dalje je stan u kojem je Ceca provela prve dane u Beogradu. Nakon nekoliko meseci, Ceca se preselila u svoj stan na Banovom brdu i tu je živela do udaje. Košije se i dalje sećaju vremena kada je Ceca ovde živela.

"Dobro ste me podsetili. Uvek se svima nama ljubazno javljala i pozdravljala, a bila je prelepa. Kao anđeo", ispričala je jedna starija gospođa, kojoj je Ceca bila komšinica.

foto: Marina Lopičić

Mlađe generacije koje žive u ovoj zgradi, ne sećaju se perioda kada se u nju doselila folk diva, ali su od starosedelaca čuli za tu priču. Mnogi su čak mislili da je to samo mit.

"Kada je snimila pesmu 'Kukavica' i 'Šta je to u tvojim venama' ljudi su se ispod prozora skupljali i pevali njenu pesmu. To je bilo da ne poverujete, celom ulicom je odjekivala ta pesma, cveće je svakim danom stizalo ovde. Koliko je to bilo cveća, mislim da je mogla da otvori najveću cvećaru u Beogradu", ispričala je jedna gospođa.

Sa Željkom Ražnatović Arkanom zajednički život najpre je počela u Diplomatskom naselju i tamo su živeli sve do 1997, dok kuća u Ljutice Bogdana nije bila završena.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir