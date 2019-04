ACO PEJOVIĆ BEZ TRUNKE BLAMA PROGOVORIO O GOLIŠAVIM FOTKAMA, NAKITU, TETOVAŽAMA I OPERACIJAMA! To je moja slaba tačka...

Kad je Aco Pejović video šta sve ljude zanima o njemu, bez dlake na jeziku izneo je razne detalje iz privatnog života u javnost! Ne skrivajući nijedan detalj progovorio je o operacijama koje je imao, kao i tetovažama koje krase njegovo telo, nakitu i golišavim fotografijama.

foto: Marina Lopičić

"Ja sam kao neka ženturača! Volim da se kitim! Minđuše sam odavno stavio, a odavno i skinuo, jer to danas svako nosi. Ali sam neko ko prsten voli najviše i dosta ih imam. To je moja slaba tačka. Stalno ih menjam", rekao je u jednoj emisiji on, koji se sem na moru i go do pojasa ne fotografiše.

U vojsci imao je problema sa uraslim noktima zbog čizama, ali to nije bio jedini put da je morao pod nož.

"Možda u vojsci. Čizme, urasli nokti... a na licu - udes, pre 20 i kusur godina, ta neka ušivanja".

Veliki vernik kakav jeste, u horoskop ne veruje.

"Znam da sam u horoskopu Ovan, a podznaku Bik. Ali sam vernik i ne verujem u horoskope".

Sa druge strane, tetovaže voli i ima ih mnogo.

"Imam ih dosta po rukama i nogama, i ne planiram da stanem! Neko će reći da to nije u redu, vernik a išaran", kroz osmeh rekao je on.

Takođe, ovom prilikom progovorio je i o svom poreklu.

"Pejović je prezime koje je iz Crne Gore, ali pošto se i moj pradeda, deda, otac i svi izjašnjavaju kao čistokrvni Srbi, naravno, šta bih drugo ja bio."

O razvodu i ne razmišlja!

"Toga neće biti dok sam pri ovoj pameti. Imam divan brak i divnu ženu, ne razmišljam o tome... pu pu, da se pomerim s mesta!"

Kao mlad imao je problema s policijom.

"Kao klinci smo voleli da se pošibamo, to policija rešava, ali to je bilo u mladosti. I sa inostranom policijom, kad sam prolazio granice i čuda, tad sam imao problema", priznao je javno pevač.

Kurir.rs/Blic/Foto: Ana Paunković

Kurir

Autor: Kurir