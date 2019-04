KARLEUŠA VODI MARINU TUCAKOVIĆ U KINU NA LEČENJE! Tekstopisac je žestoko bori sa TEŠKOM BOLEŠĆU, ovo je sve morala da uradi, a evo koliko još dugo mora da pije OVE lekove

Marina Tucaković je otkrila da joj je Jelena Karleuša ponudila da je vodi na lečenje u Kinu, gde pevačicin muž Duško Tošić igra fudbal. Marina je saznala da boluje od raka dojke početkom prošle godine i ubrzo je operisana na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu.

Kako Tucakovićeva kaže, njena prijateljica i dugogodišnja saradnica JK je teško podnela njenu bolest, jer je i njena majka Divna nedavno izgubila bitku sa rakom pluća.

"Kada je Jelena čula da imam rak, pozvala me je i prvo što mi je rekla jeste da će da se raspita za moje lečenje u Kini, a zatim i na Kubi. Savetovala me je da i ja saznam sve što mogu o lečenju, i da je slobodno pozovem šta god da mi bude trebalo. Veoma se zainteresovala za moj slučaj, jer je nažalost i sama imala mučno iskustvo sa svojom majkom Divnom, koja je bolovala od raka pluća", rekla je Marina i prokomentarisala aferu u kojoj se JK našla početkom godine, zajedno sa bosanskim fudbalerom Ognjenom Vranješom.

"Nisam je ništa pitala o tome, naravno, niti ću. To me ne zanima, to je njena stvar", kratko je rekla ona, a onda je objasnila kako sada teku terapije kojima je podvrgnuta: "Prvo sam operisana, a zatim su mi dali neku hormonsku terapiju jer su mi u početku rezultati bili loši. Zatim sam išla dva puta u Nemačku da primim imunovakcinu. Sada su mi promenili terapiju jer su mi rezultati dosta bolji, tako da sada citostatike uzimam u tabletama. Vrlo pristojno to podnosim i videćemo kako će biti, jer se ti lekovi jako dugo piju, po nekoliko godina", objašnjava Marina i dodala:

"Sada se osećam dosta dobro, ali još ne mogu da funkcionišem onako kako bih htela. Želela sam da odem na sahranu Šabanu Šauliću i Divni Karleuši, ali jednostavno nisam bila sposobna za to. Da li ću se skroz oporaviti i ozdraviti - to je u Božijim rukama", završava Marina Tucaković.

