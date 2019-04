IMAO JE 45 KG S KREVETOM I ONU PALAČINKU OD KRAVATE OKO VRATA! A Brena je bila srećna što njen otac Popovića nije izbacio iz kuće: Pevačica uzvratila udarac, otkrila ŠTA NIKO NIJE ZNAO!

Saša Popović nedavno je podigao ogromnu prašinu izjavom da je Lepu Brenu izvukao iz bede. Tom prilikom istakao je kako je pre ulaska u njegovu grupu pevačica pevala za "sto dindži", vozila raspadnut auto i u Beograd došla sa koferom koji je bio vezan kanapom.

"Naravno da nije tačno to što je Saša rekao", počela je Lepa Brena: "Sale hoće da napravi šou i cirkus da bi to bilo zanimljivo i interesantno u emisiji, ali kada bih ja htela da uzvratim udarac, to bi izgledalo još mnogo gore."

"Neću da ga maltretiram. Možda kada bismo radili neki šou-program pa da budemo drski i bezobrazni jedno prema drugom u cilju posla, ali ovako ne želim", kaže Brena.

Ipak, otkrila je da, u vreme kada je trebalo da postane pevačica "Slatkog greha", Saša Popović nije odavao utisak ozbiljnog frontmena grupe.

"U to vreme sam studirala već šest meseci, a onda je došao Saša da me pita da budem deo grupe. Kada ga je moj otac video, Sale je imao 45 kilograma sa krevetom i onu palačinku od kravate oko vrata i neko odelo je nosio. Tati to nije delovalo ozbiljno. Bilo mu je neozbiljno da radim u nekom takvom bendu, tako da nije verovao u to i jedva mi je dozvolio da odem i radim sa 'Slatkim grehom'. To je bilo zato što mu Sale nije odavao neki ozbiljan utisak, a ja sam bila srećna što ga nije izbacio iz kuće", priseća se Brena prvog susreta njene porodice i današnjeg direktora "Granda", koji je tada bio frontmen grupe.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Podsećanja radi, sukob između dvoje najbližih saradnika počeo je kada je Brena bila gost "Grand specijala". Postavljeno joj je pitanje kojoj grupi su pripadali Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović, a pevačica je dala tačan odgovor - "Divlje jagode".

"Brena da ovo nije znala, bila bi izbačena iz emisije ovoga trenutka. Brena je bila rokerka. Sećam kad smo izgubili pevačicu '78. godine, ja pitam je l' ima neka pevačica tamo u Brčkom da je zameni? Kažu mi ima jedna rokerka! A Brena ko Dženis Džoplin, kad se pojavila ovakva ispred mene", rekao je Popović i počeo da pokazuje rukama Breninu visinu i njegovu.

" Od tebe uopšte nije teško biti veći, viši ni deblji. Ja sam tada imala 84 kilograma, a ti si imao 54", dodala je tada Brena.

foto: Printscreen

"Jeste, ali znaš koja je bila razlika? U ono vreme kada ja stanem na novčanik bio sam mnogo viši od tebe, da znaš. Ja sam odlično zarađivao, pevao, svirao, vodio 'Slatki greh' u ono vreme, a ti si pevala na igrankama za sto dindži", pecnuo je Saša.

"Nisam... nije tačno! Moj tata je tada imao platu 200.000, a ja sam zarađivala nedeljno po 300.000 dinara. Čisto da znaš. Ali sam otišla da studiram", pričala je Brena, ali to Popovića nije zaustavilo.

"Ti zarađivala 300.000? Hej, kad je došla u 'Slatki greh' sa nekim raspalim automobilom i nekim koferom koji je bio zavezan kanapom. Dođe i ja joj kažem: 'Dobro, Breno, treba da nastupaš, idi da kupiš neku garderobu', a ona kaže: 'Nemam para', a kao zarađivala 300.000 nedeljno... Koga ti varaš?" iziritirao je pevačicu on, koja je nastavila da objašnjava šta je trebalo, slušao je on ili ne.

"Ne varam nikoga. Pevala sam u Brčkom i zarađivala nedeljno 300.000 dinarana, a onda sam upisala fakultet."

foto: Ana Paunković

Sa druge strane, Brenina porodica nedavno je dobila novog člana - kada su njen pastorak Filip Živojinović i Aleksandra Prijović dobili sina Aleksandra. Pevačica otkriva da su se mladi roditelji odlično snašli u novoj ulozi. I na tu temu rado je porazgovarala.

"Oni su se snašli fantastično, Filip i Aleksandra dosta vremena provode sa bebom, a njihove mame im pomažu u svemu. Aleksandra je neverovatno nežna i brižna majka. Svi ga mazimo i već vidim da će biti razmažen", rekla je ona s ponosom kroz osmeh.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen

Kurir