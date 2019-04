MRAČNA TAJNA NAŠE ELITNE PEVAČICE IZAŠLA NA VIDELO: Eksperimentisala je sa Crnogorcem koji ju je obasipao hiljadama EVRA, a svaki put kad ide u LUKSUZNI HOTEL radila mu je OVE OGAVNE STVARI!

Hapšenje najvećeg makroa Mihajla Maksimovića izazvalo je pravu pometnju u javnosti, a sve više detalja o prosituciji u Srbiji izlazi na videlo.

Svi nagađaju koje su tačno poznate dame bile u krugovima prostitucije, a izvor blizak popularnoj srpskoj pevačici otkriva na šta je sve spremna popularna pevačica kako bi seksualno zadovoljila svog klijenta, ali i sebe.

ELITNA PROSTITUCIJA: Šabački makro ponovo uhapšen, voditeljke, starlete, sportisti i biznismeni se tresu od straha!

"Znam, sada svi samo razmišljaju o tome ko su naše poznate pevačice i glumice koje su se našle u katalogu Mihajla, a ja vam samo mogu reći da mnoge od njih rade i samostalno i to dobro naplaćuju. Za našu, ultra popularnu pevačicu znam da se godinama unazad bavi prostitucijom, prodaje svoje telo kako bi zaradila novac, ali isto tako to radi i iz ličnog zadovoljstva", kaže izvor koji se seća da je ona bila sa jednim Crnogorcem, kao i da nisu želeli samo običan seks, već i da eksperimentišu i probaju stvari koje se mnogima ne bi dopale.

"On joj je predložio da ona urinira po njemu kada ga seksualno bude zadovoljila. To ga je baš palilo. Znam, sve to zvuči grozno, ali za nju je ovaj predlog bio kao neki izazov", izjavio je izvor.

"Danima je brinula o ishrani, i na kraju je i otišla kod dotičnog gospodina. Avionske karte su joj bile plaćene, a sve se odigralo u jednom luksuznom crnogorskom hotelu. On je sve pripremio, a ona je bila uzbuđena više nego ikada. Otišla je do toaleta, počela da oblači haltere. Navlačila je čipkane čarape, i ostala je samo u njima. Veš nije imala na sebi. Crnogorac ju je ščepao, počeo da je ljubi i grize po celom telu", rekao je on i dodao da je za "eksperiment" dobila ogromnu sumu.

"Iako ne razumem šta tu može da bude lepo, njoj je taj seks bio najbolji u životu. Bliskim osobama je stalno pričala o tome, a za svaki taj takav odlazak u Crnu Goru dobijala je po hiljadu evra. Pamtim da je tog gospodina više puta posećivala u Crnoj Gori, i svaki put bi objavila selfi iz luksuznog hotela na svom Instagramu. Niko nije imao pojma zbog čega je ona tu, svojoj porodici je govorila da ima zakazan nastup, a oni su joj sve verovali", završio je izvor.

