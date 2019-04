ZABORAVIO SAM KAKO JE TO BITI OTAC! A BILO JE MUKA I PROBLEMA... Marinko Rokvić nikad iskreniji: Folker progovorio o porodici i NIJE ULEPŠAVAO STVARNOST!

Bojana Barović i Nikola Rokvić nedavno su dobili drugo dete, a kako otkriva Nikolin otac Marinko - tu se neće zaustaviti.

"Lepo je u našem domu, uživamo... Baba je malo više angažovana. Nadam se da će biti još unuka, bar su nam tako obećali", rekao je kroz osmeh on.

Iako je i sam otac dva sina, kako ističe, toga se uopšte ne seća! Svakako, ne želi da se meša sinu u vaspitanje, već ga pušta da sa suprugom sam pronađe najbolji recept.

"Ja sam totalno zaboravio kako je to biti otac", iznenadio je mnoge on, pa nastavio: "Neka sami prođu kroz sve što smo mi prošli. Nije im lako sa dvoje dece", zaključio je on koji je i sam svojevremeno imao muka i problema sa sada već odraslim i ostvarenim sinovima.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir