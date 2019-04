JEZIVO! ZOKI ŠUMADINAC 3 PUTA UMRO: Napustio sam telo i otišao sam u DRUGU DIMENZIJU, a onda sam ugledao NJU svu u BELOM (VIDEO)

Zoran Šumadinac, koji je za veoma kratko postao Jutjub senzacija, rekao je da je kao mlađi doživeo tri kliničke smrti i tako dobio moći kojim "leči" ljude.

"Nisam vidovit, postao sa egzoterista. Tri puta sam jednostavno napustio svoje telo i otišao sam u drugu dimenziju. Mnogi to povezuju sa nebom, podzemljem, Bogom, po mojoj nekoj logici, ono što sam ja video nije to to, nego smo mi to paralelni svetovi i naš svet je paralelni svet i osećamo povremeno, krajičkom oka da li je neko drag...",rekao je Šumadinac.

"Imao sam problemom sa srcem i to nismo ni znali do moje prve kliničke smrti sa mojih 19 godina. Bio sam kući i bile su litije Svete Trojice i sva tri puta sam odlazio na sveti dan", objasnio je Šumadinac.

"Prvi put je bilo kratko, oko 10 minuta i povratila me je neka vrsta duše. Treći put sam video svoga oca i nisam hteo da napustim taj svet. Meni je sestra veoma mala umrla, bebica, i tok smo ja i moj otac bili gore, neko me je uhvatio za majjicu i tu je bila jedna lepa devojčica od sedam godina obučena u belo. Ona je bila mala, ali ovde ne postoje bebe", ispričao je Zoran.

Podsetimo, Šumadinac je, kako je Kurir pisao, uzimao novac za neuspešna lečenja raznih bolesti, pa čak i raka, našoj redakciji javilo se još nekoliko ljudi koji tvrde da ih je Jutjub zvezda ojadila, a jedan od njih navodi da je on kupio stan od prevara! On je rekao da stan nije zaradio varajući ljude, već da je nekretnina poklon od žene kojoj je rešio životne probleme svojim moćima

