OD PREVARA KUPIO STAN OD 60.000 EVRA: Zoran Šumadinac lažno lečio, a stvarno naplaćivao

Nakon sto je Kurir objavio da je Zoran Šumadinac uzimao novac za neuspešna lečenja raznih bolesti, pa čak i raka, našoj redakciji javilo se još nekoliko ljudi koji tvrde da ih je Jutjub zvezda ojadila, a jedan od njih navodi da je on kupio stan od prevara!

- On je neviđeni prevarant! Morate mu stati na put po svaku cenu, inače će biti još žrtava - kaže estradni menadžer G. G. (ime i prezime poznato redakciji).

Kako saznajemo od njega, Šumadinac je, zahvaljujući lažnom lečenju bolesti aurom i proricanju sudbine, što su usluge koje reklamira i na svom sajtu, prošle godine navodno kupio stan u Gornjem Milanovcu za 60.000 evra.

- Šumadinac potiče iz sela Natalinci kod Topole, odakle je faktički bio prinuđen da ode jer ga svi meštani znaju kao prevaranta! Preselio se u Gornji Milanovac, gde je prvih nekoliko godina iznajmljivao stan u centru grada, na drugom spratu iznad kafića. Lično sam odlazio tamo sa prijateljicom koja je imala problem. Od jedne sobe napravio je malu crkvu! Sećam se da su ikone, brojanice, krstovi bili okačeni posvuda i tu smo ostavljali novac. Tokom seanse, Zoran je uključivao kamere na nekoliko telefona, navodno radi uklanjanja negativne energije. Prijateljica je imala problem i svaki put mu je ostavljala po 100 evra, a i ja sam ponekad. Kada smo shvatili da od toga nema vajde, tražio sam nazad naš novac. Prvo nije hteo da vrati, da bih mu zatim zapretio i morao je da nam da sve do dinara. Takođe se sećam da su klijenti svaki put u redu čekali u dnevnoj sobi - otkriva poznati menadžer, koji je insistirao na anonimnosti i dodaje kako se Šumadinac za kratko vreme obogatio.

- Ma, taj se namlatio love pomoću laži i prevara. Znam sigurno da je prošle godine kupio veliki stan u Gornjem Milanovcu za nekih 60.000 evra i da je za približnu cifru nabavio i nameštaj. Tu je preneo sve predmete za "rad". Prevarom i lažnim lečenjem, uklanjanjem neke negativne energije i sličnim glupostima, uspeo je da obezbedi krov nad glavom. Na njegovu priču mnogi padaju jer zvuči uverljivo, vešt je lažov i manipulator. Ja znam 50 ljudi koje je zavrnuo za novac. Povezan je sa Austrijom, Kanadom. Ljudi su mu plaćali avionske karte da odlazi kod njih. Kad je neko bolestan, sve bi dao da ozdravi, a on ih je uveravao da je svemoguć. Neki su mu uplaćivali i postnetom, pa kad su shvatili da ih je prešao, tražili su novac nazad. Lično sam bio prisutan kad su ga zvali, a on onda uzme sve telefone i blokira ih na Vajberu, Vocapu i društvenim mrežama da više ne bi mogli da dođu do njega. Zaustavite ga, molim vas - apelovao je G. G.

Podsetimo, redakciji Kurira javili su se ljudi koji su posećivali internet zvezdu, u nameri da razotkriju njegove "prljave i lažne usluge". Jedna žena iz Beča tvrdi da ju je prevario za 3.000 evra jer ju je lažno lečio, dok je drugoj, navodno, uzimao postnetom svaki put po 50 evra za lečenje raka.

Kada smo pozvali Šumadinca za komentar, on je sve negirao s opravdanjem da su ljudi ljubomorni na njegov uspeh i popularnost, te da mu smeštaju lažne priče.

Zoran: Stan mi je poklonila žena kojoj sam pomogao! Zoran Šumadinac tvrdi da stan nije zaradio varajući ljude, već da je nekretnina poklon od žene kojoj je rešio životne probleme svojim moćima. - Taj stan mi je poklonila žena iz inostranstva zato što sam joj mnogo pomogao u životu. Rešio sam joj poslovne probleme, kao i zdravstvene, i ona je odlučila da mi pomogne. Uvek smo u kontaktu i bićemo jer je ja izuzetno cenim i poštujem. Ona dolazi kod mene i ja i moje dete idemo kod nje - rekao je Šumadinac za Kurir.

