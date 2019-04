EVO TI 2,5 MILIONA I DA TE VIŠE NE VIDIM! SKUPOCENA VILA I MESEČNO 3.000 € ZA DECU: Ovo su Duškovi uslovi Karleuši za RAZVOD BRAKA!

Duško Tošić spreman je da ispuni skoro sve samo da se što pre razvede od Jelene Karleuše.

Luksuzna kuća na Dedinju, vredna 2,5 miliona evra, pripašće pevačici i njihovoj deci Atini i Niki, a takođe će i mesečno dobijati više nego pristojnu alimentaciju u iznosu od 3.000 evra. Jedino što od još uvek aktuelne supruge očekuje jeste da ne okleva s potpisivanjem sporazumnog razvoda, saznaje Kurir.

Mučan period

Sve ovo je predlog fudbalera iz brakorazvodnog zahteva koji je odavno stigao na Jeleninu kućnu adresu. Ona se još nije o tome izjasnila, barem ne pismeno, ali kako stvari stoje, neće imati mnogo prostora da okleva.

- Duško sigurno neće odustati od razvoda. Za njega je ovaj period bio jako stresan i mučan i zato želi da se to što pre okonča. Svestan je da ćerke Atina i Nika ne smeju da ispaštaju i on to nikada ne bi ni dopustio. Zato je posebnu pažnju obratio na njihovu budućnost, koja će biti maksimalno osigurana. Prema Duškovom predlogu, on će Jeleni davati 3.000 mesečno na ime alimentacije, a osim toga on će snositi i ostale troškove za Atinino i Nikino odrastanje. Tu je uključeno plaćanje privatne škole, letovanja, zimovanja, a kasnije i plaćanje fakulteta i ostalih potreba - priča naš izvor blizak fudbaleru.

Što se tiče podele imovine, Tošić ni tu nema nameru da pravi problem. Sve što se vodi na Jelenino ime njoj će i pripasti nakon razvoda.

- Budući da Jelena ostaje da živi tu i brine o deci, njoj će i ostati tek kupljena vila na Dedinju od 2,5 miliona evra. Osim toga, ona će zadržati i džip, vredan oko 50.000 evra, koji je od Duška dobila na poklon, kao i ostale sitnice koje je od njega dobijala. Po zakonu, Duško je mogao da traži da se imovina deli napola, ali njemu to nije padalo na pamet. Važno mu je da se ovaj proces što pre i bezbolnije okonča, a tako će i biti ukoliko Jelena pristane da potpiše sporazumni razvod, koji joj je on predložio preko svog advokata - dodao je naš izvor.

Ne javlja se

Karleuša i Duško juče se nisu javljali na naše pozive. Pevačica i dalje pomno prati sve što se o njoj pojavljuje u medijima, pa je napisala na Instagramu:

- Na ljudsko zlo, mržnju i zavist odavno odgovaram tišinom.

DUŽAN BIVŠOJ ŽENI - NISU SVI SPORTISTI KAO DUŠKO

Kežman neće da plaća ni 300 evra po detetu! foto: Marina Lopičić Nisu retki slučajevi razvoda poznatih fudbalera koji su u prošlosti punili novinske stupce. Jedan od najviše eksponiranih jeste brakorazvodna parnica Mateje Kežmana i njegove prve supruge Emilije, koji su se prvo dogovorili o podeli imovine i starateljstva nad njihovo troje dece, kao i visine alimentacije. Ali posle nekoliko godina Emilija je ponovo morala da tuži fudbalera jer nije plaćao obaveze prema njihovim naslednicima, a taj dug se popeo na čak 27.000 evra. Sudski postupak je i dalje u toku, a dok se to ne reši, i dalje je na snazi odluka da Kežman mora da plaća 900 evra mesečno deci, to jest po 300 za svako od njih troje.

Ako ne prihvati sporazum

ADVOKAT: JK MOŽE DA DOBIJE NAJVIŠE 1.000 EVRA ALIMENTACIJE!

Kako stvari stoje, Jeleni je mnogo bolja varijanta da prihvati sve uslove i ponude koje su stigle od Duška, jer u suprotnom može lako da ostane i bez toga. Ukoliko odluči da se razvodi u parničnom postupku, zakon baš i neće biti na njenoj strani. Ugledni advokat Bata Pajović kaže da sudska praksa predviđa znatno manji iznos za alimentaciju od onoga koliko fudbaler nudi pevačici.

- Po zakonu, maksimalan iznos za alimentaciju je 50 odsto od primanja roditelja. Ali ako gospodin Tošić mesečno zarađuje, na primer, 100.000 evra, to ne znači da će deca dobijati 50.000 mesečno. Po mom mišljenju, a na osnovu iskustva koje imam, mislim da će deca maksimalno dobiti po 500, 600 evra jer po srpskim standardima 55.000 dinara je sasvim zadovoljavajuće za podizanje jednog deteta. Naravno, Duško može da daje i veći iznos ako tako želi, ali nije obavezan - rekao je Pajović.

