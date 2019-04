SVI DETALJI POSLJEDNJEG SUSRETA DUŠKA I JELENE! TOŠIĆ BESNEO NA KARLEUŠU: Smučila si mi se, nećeš više da mi nabijaš rogove!

Duško Tošić je neopozivo podneo papire za razvod braka od Jelene Karleuše jer ne želi više da ga pevačica, kako tvrdi izvor Kurir Starsa, pravi budalom i nabija mu rogove.

Duško joj je predočio i kakva poniženja je trpeo zbog toga što je sebi dozvolila da njena sramota dođe do javnosti, kaže izvor blizak sportisti foto: Marina Lopičić

Naime, fudbaler kineskog kluba Guangodžou i „mala od skandala“ imali su žustru raspravu, i to nedavno, neposredno pred njegov povratak u Kinu. Upravo tada joj je sve što misli konačno i rekao u lice. Objasnio joj je da ranije nije želeo da se raspravlja s njom jer je iznenada izgubila majku Divnu, pa je i razvod braka odložio, nakon čega je u kući nastao pravi haos.

- Duško je uvek podržavao Jelenu u svemu i često za njene postupke bio slep kod očiju. Doduše, ni on nije cvećka, ali više ne želi da bude u braku sa ženom koja ga obmanjuje i svašta mu radi iza leđa, pa mu ljudi iz bližeg okruženja često ponavljaju kako mu supruga ozbiljno nabija rogove. Do sada je sve trpeo, zbog ljubavi prema ženi s kojom je proveo skoro dvanaest godina u braku, a najviše zbog dece, ali više ne želi da živi u laži. Seo je s Jelenom i porazgovarao, ali se taj njihov razgovor pretvorio u žučnu raspravu koja je trajala nekoliko sati - priča naš sagovornik blizak sportisti.

Pored Ognjena sve je imala, šta god je poželela, to je i dobila, kaže naš izvor foto: Damir Dervišagić

On takođe tvrdi da je Tošić odluku o razvodu doneo nakon što je u Kuriru video objavljenu prepisku između Jelene i Ognjena Vranješa u kojoj ona kaže da je s Duškom odavno u braku samo zbog kamera, da joj je on kao prijatelj i da želi razvod, ali da za to „on mora da bude kriv“.

- Objasnio joj je da on nije lud i da je jasno kao dan da je bila u tajnoj vezi s njegovim kolegom. Rekao joj je i da ju je štitio od svih i branio jer joj je verovao na reč da je sve montirano. Predočio joj je i kakva poniženja je trpeo zbog toga što je sebi dozvolila da njena sramota dođe do javnosti. Nije želeo odmah da se razvede od nje, ali nije ni imao nameru da ostane u zajednici u kojoj preovladava nepoverenje. Duško u svemu tome ima podršku svoje porodice. Otpratio je Jelenu s društvenih mreža jer ga ne zanima ništa što ima veze s njenim poslom. Sa još zvaničnom suprugom ostaće u kontaktu isključivo zbog njihovih ćerki i to je sve.

