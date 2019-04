CECA U HRVATSKU NE SME DA KROČI, A NJENU ĆERKU OBOŽAVAJU: Pitali su Anastasiju hoće li pevati Hrvatima, evo šta ona kaže

Svetlana Ceca Ražnatović zabranjena je u Hrvatskoj, a njenu ćerku Anastasiju vole, da se čak o njenom uspehu pričalo u "Dnevniku" u Hrvatskoj.

Iako su i u "lepoj njihovoj" mišljenja podeljena, jedni je vole drugi ne, Anastasija ima jasan stav.

"I u Srbiji takođe postoje ljudi koji me voli i koji me ne vole i to je van svake moje kontrole. Ja sam tu zbog ljudi koji me vole i koji me podržavaju. Meni su samo oni bitni, oni mi daju vetar u leđa. Drago mi je što su tu, u Hrvatskoj, bilo gde... fanovi su fanovi, ja ih podržavam odakle god da dolaze", rekla je Anastasija.

Njena majka Ceca Ražnatović je zabranjena u Hrvatskoj, te je Anastasija otkrila da li bi nastupila u zemlji gde njena mama ne sme da kroči.

"Nije sve to do mene. Prvenstveno, kada su nastupi u pitanju zuvek ću gledati da usrećim svoje fanove, da im pružim super provod, ali tu veliku ulogu igra i bezbednost. Tako da sve zavisi od tih nekih stvari", rekla je Anastasija u emisiji Exkluziv.

