SKANDAL SE NASTAVLJA! JK UCENJUJE DUŠKA NOVIM SNIMKOM: Ako se razvedeš, uništiću te! Pevačica hoće da sačuva brak PO SVAKU CENU! (FOTO)

Jelena Karleuša po svaku cenu želi da sačuva brak sa Duškom Tošićem, pa pribegava drastičnim merama i ucenjuje supruga! Mala od velikog skandala ima kompromitujući snimak fudbalera koji bi mogao da mu poremeti ne samo karijeru već i čitav život, i preti da će ga objaviti ukoliko on i dalje bude uporan u zahtevu da se razvede.

Otkako su u javnost izašle pevačicine prepiske, fotografije i snimci koje je razmenjivala sa Ognjenom Vranješom, spekuliše se o njenom razvodu sa Duškom. Kako je Kurir ekskluzivno objavio, Tošić je samo dva dana pred smrt Jelenine majke Divne Karleuše podneo papire za razvod, ali je zbog tragedije taj proces odložio. Ipak, nakon što je prošlo 40 dana, fudbaler je odlučio da ostavi pevačicu, ali se ona grčevito bori da taj brak sačuva.

Novi crv sumnje pojavio se pre nekoliko dana, kada je Duško otpratio Jelenu sa Instagrama, a ubrzo je i ona njemu vratila milo za drago. Kada su mediji preneli da ovo znači da je definitivno kraj njihovog deset godina dugog braka, JK je to demantovala. Kako saznajemo, ona ima debeo razlog da bude sigurna da je Duško ni ovaj put neće ostaviti. Njen kec u rukavu je kompromitujući video.

"Jelena je nekoliko meseci pre nego što se saznalo za nju i Ognjena dobila od poznanika fotke i snimak u trajanju od nekoliko minuta na kome je Duško sa društvom, i to u vrlo nezgodnoj situaciji. Ja ne smem ni da vam kažem o čemu se tu radi, jer bi i same spekulacije pokrenule lavinu negativnih događaja u njegovom životu", kaže naš izvor, a na naše dalje insistiranje da nam nagovesti bar o čemu je reč, on kaže:

"Kada bi se to pojavilo u javnosti, to bi upropastilo život ne samo njemu već i ljudima koji su na snimku. Zato je Jelena uverena da će ga zadržati, jer je njen muž prijatelj i džek", završava on.

Međutim, drugi izvor, blizak Tošiću, tvrdi da je on i dalje odlučan da stavi tačku na brak sa Karleušom.

"Duško po svaku cenu želi razvod. Dosta mu je više da mu se ljudi podsmevaju i nazivaju ga rogonjom. Možete samo da zamislite kako se on oseća. O porno-skandalu njegove žene pisali si i kineski i turski mediji gde, je on veoma popularan. Kolege koje igraju s njim u Kini čak ga i gledaju sa žaljenjem, a ima i onih koji mu se smeju iza leđa", kaže naš izvor.

40 godina ima Jelena

34 godine ima Duško

10 godina su u braku

