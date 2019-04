ČABARKAPA ODGOVORIO NA OPTUŽBE DA JE POSTAVIO BOMBU U KUĆI SUBOTIĆA: To je porodica sa urođenom anomalijom, a EVO šta je istina o SVIM ZLOČINIMA ZA KOJE GA TERETE!

Aleksandar Čabarkapa stalno je na meti zbog porodice Subotić, koja je skoro cela ušla u rijaliti "Zadruga 2". On se navodi kao otac male Magdalene, Ljubin nekadašnji dečko, bivši prijatelj Karađorđa, a po rečima Srbe Subotića, podmetuo je bombu u njihovoj porodičnoj kući u Kaluđerici.

Srboljub je izjavio da je ovo već treći napad na njegovu kuću za mesec dana, a da je za sve napade kriv upravo Čabarkapa. On je dalje naveo kako je upoznat sa tim da Čabarkapa ima slugu, koji te prljave poslove obavlja za njega, kako on ne bi morao da prlja ruke. Njega je optužio i za napade početkom aprila meseca. Kako je ispričao, Čabarkapa je tada pokušao da mu zapali štalu, a potom još jednom navodno podmetnuo požar, ali ne uspevši ni to, on je kako kaže Srba tada pokušao da zapali traktor koji je u vlasništvu njegovog brata Karađorđa i da mu iseče gume, mada ni u tome nije uspeo. Prošle godine je kako Srba tvrdi pokušao da baci čak dve bombe, ali ni jedna nije eksplodirala.

"Ja se ne oglašavam jer me karcinomsko retardirana porodica Subotić i njihovi problemi ne interesuju. Jadni su svi koji sarađuju sa morbidnom porodicom Subotić, koja ima urođenu anomaliju. Ja sam Subotiće gađao samo kur*em, a ne bombama, trotiljskim metcima i ostalim navodnim radnjama", izjavio je Čabarkapa za beogradske medije.

"O trotilskom metku sam saznao iz novina. U to vreme sam bio u Sarajevu preko graničnog prelaza Kotroman gde je evidentiran izlaz i ulaz - naveo je u saopštenju Čabarkapa svoj alibi za poslednji događaj, dok optužbe za paljenje štale i traktora objasnio kao notornu laž. Za Srboljubove navode da je 2008 godine bacio dve ručne bombe na njegovu kuću, Čabarkapa kaže:



"Laž. Za slučaj sam saznao iz novina bio sam sa porodicom na moru sedam dana pre toga i još osam posle toga, evidentiran sam na graničnim prelazima.

Aleksandar Čabarkapa je bio optuživan i da je te iste godine u avgustu brutalno pretukao Aleksandru Subotić.

"Laž kobiletine. Tužilastvo je odbacilo krivičnu prijavu", naveo je on. Kao šesta stavka navodi se optužba da je u decembru 2017. zapalio Karađorđev mercedes.

"Laž, laž, laž, nalazio sam se tad u okružnom zatvoru u Beogradu - njegovo je obrazloženje, a za poslednju optužbu da je iste godine u junu zapalio ranč i farmu Subotića, Čabarkapa je priznao gde je zapravo u to vreme bio.

"Laž, laž, laž! Bio sam u zatvoru u Požarevcu 7 paviljon soba 38.

Svakako, šta se zaista desilo, saznaćemo nakon policijskog postupka koji je kako je Subotić rekao u toku.

