GAGI ĐOGANI JE ODUVEK ZNAO DA JE LUNINA VEZA SA MARKOM OSUĐENA NA PROPAST, A EVO I KAKO: Taj narcis nije realan! Pa, čekaj malo, druže! BESAN!

Gagi Đogani i te kako je upućen u sve što se dešava na rijaliti imanju gde trenutno boravi njegova ćerka Luna, kao i njen sada bivši dečko Marko Miljković. Odluku koju je jedva doneta - da se ipak stavi tačka na vezu on podržava iz sve snage.

"Upućen sam u sve što se dešava. Ona mora sama da se izbori, da kaže sebi: 'Dosta je bilo' i to je to! Ona se, generalno, plaši tog nekog raskida... Ponekad ne vidim šta hoće, nema samopouzdanja, nesigurna je skroz. Imam osećaj da to neće da potraje", rekao je Gagi pa dodao da je oduvek znao da veza Lune i Marka neće imati srećan kraj.

"Naravno, ja sam rekao da od te veze nema ništa i to je to. Ne idu jedno uz drugo. Mislim da on neke svoje frustracije koje ima, neke stvari iskaljuje na njoj. Čitava ova priča oko Brendona njemu smeta, treba onda da kaže Luni: 'Nemojmo da vrtimo tu temu, nema potrebe da imam etiketu geja'. Imam utisak kao da joj vraća zbog toga što se Luna sprdala sa tim stvarima, ispalo je kako je ispalo. On tu šalu ne prihvata. Prihvata samo kad on poželi, kad se njemu hoće", iskren je bio Gagi.

Denser je, takođe, postao kivan na nesuđenog zeta.

"Primetio sam da uvek želi da svali krivicu na nju. Mislim da je veliki narcis, smatram da nije realan u dosta situacija. Dosta stvari se izdešavalo tu za Brendona, nije stao na stranu Lune, meni to nije muški uopšte. Očigledno ga štiti, on sam zna iz kojih razloga, ali ako ti voliš tu devojku, treba nju da zaštitiš, nebitno šta je ona uradila. Očigledno da Brendon tu najveću korist ima, koristi i Marka i Lunu."

Ipak, on ne veruje da je Marko ušao u odnos sa njegovom ćerkom iz koristi.

"Ne bih se složio sa tim da je hteo da je iskoristi. Ušao je u vezu, ali se ne slažem sa mnogim stvarima koje je u toj vezi radio. Problem je što je Luna postala dominantnija od njega i to mu je zasmetalo. Ona je za crnim stolom najjača, to je njeno najjače oružje... A on joj zabranjuje da ustaje i da priča... To je strašno! Ne, najbolje uzmi i zaveži joj flasterom usta, da ne bude u rijalitiju! Pa, čekaj malo, druže! On joj brani da priča navodno kao da bi zaštitili ljubav, da ne bi ulazili u konflikte... Druže, kad izađete napolje štitite sebe, ali u rijalitiju morate da pričate", smatra Gagi.

Đogani je duboko razočaran, te smatra da njih dvoje ne bi trebalo da daju ljubavi još jednu šansu.

"Ja nisam za to da oni budu zajedno, to je moje mišljenje posle svega što se desilo. Ne može ovo da funkcioniše. Razočarao sam se jako kada nije stao u njenu zaštitu, kada je moje dete tražilo od njega. Video sam u njemu dosta manipulacije nad Lunom, ja mislim da od toga nema ništa", zaključio je Gagi.

