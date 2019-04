MARKO OSTAVIO LUNU UŽIVO U PROGRAMU: Ona i dalje nije raskristila sa tim čovekom, meni je to sada jasno kao dan! HISTERIJA U IMAGINARIJUMU! (FOTO)

Marko Miljković ustao je tokom trajanja emisije u rijalitiju "Zadruga 2" pa pred voditeljem i ukućanima javno ostavio Lunu Đogani.

Naime, blogerka je dan provela plačući zbog svađe i lošeg odnosa sa dečkom, ali ovako nešto ju je dotuklo. Ona je istakla da ne veruje da on nju zaista voli i da je totalno razočarana jer ne može da veruje da se ponovo oseća prazno.

Ona je njenu vezu sa Markom, uporedila sa vezom sa Slobom Radanović.

"Ja uopšte nisam plakala za Slobom, ja sam plakala zbog svega što se desilo ovde, ja sam prvu put posle 3 meseca uporedila te dve veze i rekla sam da kakav god da je ispao taj Sloba, i najveći ološ da me nikada u životu nije pravio ljubmornom, nikada mi nije davao sumnju,da je taj čovek do poslednjeg dana mene ovde branio kao kraljicu, nije mogao niko da mi pisne, a kamo li neki Brendon. Sve mogu da mu zamerim, da je bio najveći ološ, da me prevario, odbacio kao kera, ali to ne mogu da mu oduzme, i to je nešto što se razlikuje. Marku sam rekla da ga volim, to ne može preko noći da nestane. Osećam se poniženo da moj dečko pored mene gleda druge", pričala je Đoganijeva kroz suze.

Marko je nervozno slušao reči o Slobi, a onda ustao i javno ostavio blogerku.

"Ova Zadrugovizija je iskristalisala neke stvari, pokazala da ona jednostavno ne može da raskrsti sa sobom i sa prošlošću i sa tim čovekom još uvek i meni je to jasno kao dan. Ja više taj teret na vratu da nosim. Sa svim i svačim pokušavam da ona prošlost prebrodi i nasavi dalje, ali ona da li ne želi i šta, ja ne zna. Iz njenog izlaganja moglo je to da da se vidi. Ja ništa nisam radio namerno, nikad je nisam pravio ljubomornom. Najbolje je da raskinemo ovog trenutka. I više nema nazad", bio je nedvosmislen di džej.

"Evo, devojke navalite. Čovek sa 35 godina koji ne može da se skrasi u vezi. Meni je govorio da je previše dobar za mene, a evo sada ovako preko stola, znala sam", rekla je Luna koja je odgovorila napadom.

"Raskinuli smo, ne komentarišem više nista", rekao je Marko voditelju kada je pokušao da ponovo zatraži objašnjenje od njega za ovako sraman potez.

