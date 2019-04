OSEĆAM SE KAO DEBILČINA NEKA, TEBE DA MOLIM ZA PAŽNJU, ZA LJUBAV: Luna nezadovoljna dečkom, EVO ŠTA JE REŠILA! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković uživaju u ljubavi pred kamerama rijalitija, ali bogerka je nezadovoljna pažnjom koju dobija od svog dečka. Ona mu je i zamerila što je ne primećuje, a di džej je bio zbunjen, kao i obično prilikom blogerkinih napada. Ona je rešila ga ga više neće primećivati tokom dana,

"Osećam se kao debilčina neka, tebe da molim da pažnju za ljubav. To što kažu "ja prosim za tvoju ljubav". Boli me bre du*e više da ja jurim za tobom. Nećeš, što se mene tiče možemo po ceo dan da budemo razdvojeni, uveče da legnemo u krevet da se zagrlimo i to je to", siktala je Đoganijeva.

"Neka bude tako", bio je kratak Miljković.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

