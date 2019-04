TEŠKO MI JE ŠTO SU SE UOPŠTE SMUVALI, NJIHOV ODNOS JE BOLESTAN: Majka Marka Miljkovića utučena zbog sinovljeve veze sa Lunom Đogani, kad ih ugleda zajedno GASI TELEVIZOR!

Majka Marka Miljkovića nije oduševljena vezom njenog sina i Lune Đogani, koji se u poslednje vreme sve više svađaju.

Ona kaže da je razočarana i utučena, kao i da ne može ni iz dvorišta da izađe.

foto: Printscreen

"Mnogo mi je teško. Teško mi je što je uopšte došlo do toga da se oni smuvaju, što se kaže danas. Od muke i da se nasmejem. Nisam očekivala tolike svađe, nisam ispratila to oko hrane, ali sam gledala Milana i ugasila sam televizor. Vidim samo da ne funkcionišu. A što se mene lično tiče, ne moraju ni da funkcionišu, jer te njihove svađe ne trebaju nikome. Njihova svađa se ponovi 300 puta. Preterali su, što je mnogo, mnogo je", rekla je ona i dodala:

foto: Printscreen

"U situaciji sam da kažem da je Marko mnogo dao sebe da bude sve u redu sa njom. Ljudi ovde govore da takvog Marka ne poznaju, on je tip koji radi svoj posao i to je to. Ovo je stvarno mučenje, ne znam ni kako da nazovem njihov odnos. Eto, bolesno je!"

Koliko je pogodila cela situacija govori i činjenica da nema šta da poruči Luni.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen

