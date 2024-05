ASMIN POSLAO LUNI CVEĆE, MARKO ODMAH REAGOVAO! Javno mu se obratio, isplivala PREPISKA kako se Đoganijeva pravda Staniji (FOTO)

Starleta Stanija Dobrojević gostovala je juče kod Lune Đogani u emisiji, a tom prilikom u jednom trenutku je program prekinut.

Naime, Luna Đogani obavestila je Staniju da joj je Asmin Durdžić poslao skupoceni buket ruža.

Međutim, izgleda da nakon emitovanja emisije je izbila drama, jer Luna nije želela Staniji da upropasti trenutak, te nije spomenula da je Asmin čak i njoj poslao ružu, preko misteriozne žene.

Tako je Stanija poslala Luni privatnu poruku, koju je Marko Miljković objavio na Instagram profilu. U poruci je Luna otkrila da je Asmin i njoj poslao ružu, a potom se i Miljković oglasio tim povodom.

- Ej, Stanija, ćao, moram da ti kažem da mi je Marko zamerio što ti juče nisam rekla da je Asmin kada je poslao cveće tebi, poslao preko te žene i meni jednu ružu, ja sam se zahvalila njoj i zaista ti nisam pomenula to, jer prvo ne vidim nikakav značaj tome, a i nisam želela da pominjem to, jer je bio tvoj trenutak. Nadam se da mi ne zameraš, ti poznaješ njega i znaš verovatno zašto je to tako i uradio. Eto, čisto da ja budem čista, da ti kažem, jer se to očekivalo od mene - glasila je poruka koju je Luna poslala Staniji, a potom se oglasio i Marko Miljković na Instagramu:

- Hvala Asmine za ružu, pravi si džentlmen. Da ne bude da samo Stanija prima ruže.

Za sada još uvek nije poznato šta se desilo i zbog čega je Luna ovako reagovala, ali sve u svemu, Asminov gest je sve oduševio.

