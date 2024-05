OVI PEVAČI UBEDLJIVO NAJVIŠE ZARAĐUJU! Sa nastupa se ne vraćaju bez 10.000€, a ON peva samo u inostranstvu!

Pevači su danas jedni od najbogatijih ljudi sa ubedljivo najvećim zaradama, a poznato je da najviše novca dobiju na privatnim veseljima u inostranstvu.

Neki od njih za noć zarade i po nekoliko desetina hiljada evra, a ovo je spisak najtraženijih izvodačima u dijaspori koji vladaju na muzićkoj sceni preko granice.

ĐANI NA VRHUNCU

foto: Ana Paunković, Printscreen, Shutterstock

Radiša Trajković Đani najviše svojih nastupa ima upravo u dijaspori. Nije tajna da je pevač svakog vikenda u nekom evropskom gradu i da okuplja na jednom mestu veliki broj naših ljudi koji žive I rade širom Evrope. Za Đanija kažu da nema boljeg majstora za dobar provod, ai pesme koje rade mahom gadaju u srce one koji su nekoj drugoj zemlji daleko od domovine žive i rade. Na svojim nastupima Đani se ne libi da izvede performans kao što je ispijanje alkohola iz cipele, skakanje po stolici i ostale akrobacije, jer verujemo da ga na Sve ovo motivišu upravo Visoki honorari koje zaraduje upravo tamno. Đani je veran svojoj publici širom Evrope, pa ga upravo zbog toga publika u Austriji, Svajcarskoj. Nemačkoji drugim državama mnogo češće sluša i lumpuje do zore u niegove hitove. Ako je verovati pričama koje kruže, poznati pevać se nakon svakog vikenda iz inostranstva vrati sa oko desetak hiljada evra više.

VOLI DA NASTUPA VAN NAŠIH GRANICA

foto: Printskrin/Instagram, Nemanja Nikolić

Verovatno ste se pitali zašto MC Stojana publika u Beogradu nikada nije imala prilike da sluša. Pevač je svojom muzikom koju. stvara u poslednjih par godina targetirao upravo publiku u dijaspori. Za njim, njegovom muzikom ali i stilom koji neguje, luduju I mlađi i stariji preko granice. Upravo zbog toga što su ga od samog starta zavoleli naši ljudi u dijaspori, Stojan je u svojim pesmama često koketirao sa temama koje bi njima bile približne. Tekstovi njegovih pesama često su opisivali one koji su od ničega stvorili kule i gradove, pa je sa razlogom Stojan neko čiju energiju i muziku prepoznaje upravo tamošnja publika. Ovaj pevač obara Sve rekorde u dijaspori kada su nastupi u pitanju pa je upravo zbog toga i po godinu dana unapred zakazan.

NEMA SVADBE BEZ JANE

foto: Sonja Spasić

Osim velikih hala i klubova u kojima naši pevači nastupaju širom dijaspore, tu su i nezaobilazna porodična veselja, svadbe, krštenja, rođendani koji preko granice izgledaju kao pravi spektakl kada ih organizuju naši ljudi. Upravo na ovakvim dešavanjima je Jana uvek rado videna gošća i neko je bez koga ne može da prode nijedno veselje. Jana podjednako dobro radi svoj posao u dijaspori i kada su klubovi u pitanju, ali i kada su pomenuta slavlja na spisku nastupa. Po rečima ljudi koji su bliski sa Janom, pevačica za svaki nastup inkasira od 5.000 do 8.000 evra.

JEDAN JE BAJA

foto: Printscreen Youtube

Nedeljko Bajić Baja je doživeo pre par godina da se njegov hit "Koktel ljubavi", vrati na velika vrata u klubove i na repertoire njegovih kolega. Upravo ova pesma je povukla i sve ostale Bajine hitove koji su neko vreme bile u stagnaciji. Ovaj pevač je godinama daleko od očiju javnosti, svoj Život je vodio bez velike medijske pompe, pa se upravo zato o detaljima iz njegovog privatnog života jako malo Zna, osim da je njegova izabranica mladja od njega čak 19 godina. Ono što je činjenica je da je pevač i te kako aktivan na muzičkoj sceni, da nastupa svakog vikenda ali njegov provereni teren je definitivno dijaspora. Pevać već godinama živi na relaciji Srbija -Nemačka. Medije i intervjue izbegava već godinama u širokom luku, a priča se da cena njegovih nastupa košta čak i do 10.000 evra. A nedavno su svi bili šokirani kada je isplivala informacija da je pevač odbio da na jednoj svadbi otpeva blok svojih pesmaa za neverovatnih 100.000 evra.

PARTI UZ ANDREANU

foto: Petar Aleksić

Andreana Čekić je nedavno objavila nove pesme, a njen novi hit 'Party party' je već zaludeo publiku i broji milionske preglede na Jutjubu. Pevačica se takođe ubraja u one pevače koji bez problema nastupaju na privatnim veseljima, nije gadljiva na bakšiš, a njen repertoar je osvojio naše ljude preko granice. Od Švajcarske, Austrije pa sve do Nemačke, ali čaki preko okeana, Andreana važi za jednu od najtraženijih folk pevačica. Često radi zajedničke nastupe sa svojim kolegamaimnogi je hvale da je majstor dobrog štimunga. Zahvaljujući hitovima koje ję snimala, njena cena je od p0četka karijere pa do danas znatno skočila, a to da pevačica odlično zaraduje od nastupa po dijaspori uočavamo i po njenim spotovima koji su Sve skupljiikvalitetniji.

RADA RADI PUNOM PAROM

foto: Printscreen

Rada Manojlović je izvodač koji nastupa čak i radnim danima. Pored nastupa koje ima širom Balkana, Rada je neko ko je često i u dijaspori. Atraktivna pevačica na svojim nastupima peva bukvalno sve. Od svojih pesama preko starih izvornih pesama, pa sve do aktuelnog muzičkog žanra. Tako da se nemojte iznenaditi ako na njenom nastupu čujete i kako pevačica repuje. Rada ne krije da uživa da radi i privatna veselja po inostranstvu jer je dobro poznato da se upravo tamo zaradi i najbolji novac. lako je na svim tim veseljima obasipaju novcem, Rada je medu prvim pevačicama progovorila kako zapravo funkcioniše priča oko bakšiša. Isti je uglavnom već unapred dogovorena cena sa organizatorima veselja, i u najvećem slučaju se uvek deli sa bendom. Ono što je sigurno jeste da se Rada već dugo drži na listi najtraženijih pevačau dijaspori.

NEMA VISE CILE-MILE

foto: Kurir

Grupa Đogani je doživela potpunu muzičku transformaciju nakon dueta sa Miletom Kitićem. Upravo ovaj duet im je otvorio Vrata velikih klubova u dijaspori. U skladu sa brojnim nastupima koji su počeli da se nižu Širom Evrope, Vesna i Đole su promenili i svoj muzički pravac pa su se vrlo lako i brzo prilagodili balkanskom ritmu koji je u kombinaciji sa Vesninim glasom, zaludeo naše ljude u Dijaspori. Da li je upravo zbog toga što su među omiljenim izvođačima preko granice, grupa Đogani ne može da se pohvali sa previše nastupa na našim prostorima. Bez obzira na sve, ni Vesna ni Đole se ne bune previše zbog ovakve situacije aizašto bi kada se cena njihovog nastupa u inostrantvu kreće i do 10.000 evra.

TEA – KRALJICA BAKSIŠA

foto: Kamarad produkcija

Tea Tairović je od trenutka kada je lansirala svoj veliki hit ,Hajde" postala prava atrakcija na privatnim proslavama, a velika količina novca koja leti oko nje i po njoj, donela joj je i titulu kraljice bakšiša. 0sim privatnih veselja, bakšiš se u Teinom slučaju često dešavao i na njenim nastupima. Cena Teinih nastupa je poslednjih par godina vrtoglavo porasla, a spisak nastupa je sve veći I veći. Pored klubova širom Balkana, Tea Vveoma samouvereno vlada i dijasporom. Gazde klubova u insotranstvu trljaju ruke svaki put kada najave Teu Kao svog gosta, jer je jasno da će njeno gostovanje okupiti veliki broj ljudi.

BEČ, MINHEN, CIRIH..

foto: Kurir

Darko Lazić sa pravom nosi titulu jednog od najboljih pevača mlade generacije. Njegov glas i talenat za dobru atmosferu ne može niko da ospori, pa onog trenutka kada zapeva, Sve afere i nepromišljene stvari koje pravi u svom žIvotu postaju manje bitne. Darko je od samog starta kada je na početku karijere zapevao velike stare narodne hitove Šabana Šaulića i drugih velikana domaće muzičke scene, osvojio srca publike, a čini se najviše one preko grane. Darko je najveći deo svojih nastupa uradio upravo u inostranstvu. Njegova cena je često varilala izmedu 5.000 i8.000 evra po nastupu, kada je u pitanju dijaspora.

Kurir/Blic