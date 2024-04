DEJAN MATIĆ ISKEŠIRAO 500€ ZA JEDNU PESMU! Šakom i kapom kitio kolegu bakšišom, a kada je uzeo mikrofoin nastao je HAOS

Dejan Matić godinama živi na relaciji Austrija - Srbija, a da pored porodičnih i poslovnih obaveza ima vremena i za provod svedoči snimak koji je dospeo u javnost.

foto: Kurir televizija

Naime, na društvenoj mreži "X" pojavio se snimak sa nastupa Pavla Dejanića, a kako se može videti, među gostima je bio upravo i Dejan.

foto: Printscreen

U jednom trenutku, Pavle je izvodio pesmu "Hej, vi hitri dani", koju je Mile Kitić snimio dok je još bio deo "Južnog vetra", a Dejan je odmah izvadio novčanik.

foto: Printscreen

On je kolegi diskretno dodavao bakšiš, a ukupno mu je dao oko 500 evra.

Deki je duša od čoveka 💙 pic.twitter.com/3VfeflD4mP — Nina Krunić (@nina_krunic) April 20, 2024

Podsetimo, Dejan je nedavno progovorio o odnosu sa sinovima.

- Zoran ima 11, Konstantin 9 godina. Sviraju obojica, i lepo to ide. Mada je sad malo, ovo je već, ja nisam verovao, rani pubertet, pa je malo frka, pa bi da se igraju još, drugari napolju, a oni moraju da vežbaju i tako dalje, ali borimo se, balansiramo. Usmeravam ih da im se ne smuči, nego da to bude jedno druženje. Sin kaže: "Pa koliko ćemo još?", odgovorim mu: "Dok ne savladaš, majstore", a onda kaže: "Koliko smo svirali?", ja reko: "Verovao ili ne sat vremena", što je za njegov uzrast baš mnogo, kaže on: "Pa baš je ovo kul" - pričao je Dejan.

Kurir.rs/Blic

