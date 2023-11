"POSLOVNO SAM U BEOGRADU, A PRIVATNO..." Dejan Matić ušao u keš, pa se pohvalio: Kupio sam NEKRETNINU U GRČKOJ Evo gde se PRESELIO

Dejan Matić je pre izvesnog vremena sve iznenadio kada je vozio motocikl i automobil, a sada je otkrio da li je možda tokom letovanja sam upravljao brodom.

- Nisam, ja ne radi me ništa. To mi je nešto onako, više je za neko uživanje. Znaš kako kažu, najbolje je kada ti najbolji prijatelj ima brod - kategoričan je bio Dejan, a s obzirom na to da ga „ne radi“ upravljanje brodom otkrio je da li mu je izazovno da sam vozi avion.

- Jedan moj drugar je išao „cesnom“ da razgleda Novi Sad i Čenej sa jednim pilotom, i upitao je da li bi mogao on sam da proba da vozi. Ovaj mu kaže da može. I sada kad je video da je stavljen pred svršen čin i da treba da sedne za upravljač letelice on kaže: „Ne radi mene to, mene radi da ga proteram negde ispod podvožnjaka“ - ispričao je Dejan anegdotu i naglasio da bi vožnja aviona tako izgledala i u njegovom slučaju.

Pevač je otkrio i da li namerava da se vrati iz Beča gde živi godinama u srpsku prestonicu.

- Ja sam privatno u Beču, a poslovno sam u Beogradu. Kako ima puno posla sve sam manje u Beču, ali odvojim tih par dana da se posvetim porodici i dečacima i da učestvujem u njihovom odrastanju tako da sam nekako spojio lepo i korisno. Mislim i da imam mnogo više vremena da se posvetim njima tamo nego što bih imao u Beogradu. Balansiram i dobro mi ide - ispričao je Dejan.

Kada je letnji period Saša Matić provodi slobodno vreme sa porodicom na crnogorskom primorju, dok Dejan priznaje da je i sam u akciji nekretnine na morskoj obali.

- Ima nešto, već sam rešio, ali u Grčkoj - otkrio je Dejan.

