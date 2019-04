GASTOZ I LUNA ŽESTOKO ZARATILI! Đoganijeva ga nazvala OLOŠEM, a Nenad opleo po njoj i njenim fanovima

Veliki problem je nastao pre nekoliko dana, kada je Nenad Marinković Gastoz, prilikom gostovanja u "Zadruzi" rekao Luni Đogani da se čuva Jovane Tomić Matore i Sanje Stanković.

Luna je zbog toga pobesnela, rekavši da Gastoz hoće da je posvađa sa Matorom, i poručila mu "mrš, ološu". Sada se oglasio Gastoz i preneo svoj ugao cele sitaucije, naglasivši da je imao najbolje namere i da je pogrešno protumačen.

"Što se tiče toga, što sam ja dvoličan (Lunina izjava)... pitao bih Lunine fanove, da li se polemisalo da li su Sanja i Matora skakale na Anabelu Atijas, da ih smara sa lažnog profila i da ih proziva sa njega? Ja sam zamolio Milana da igra protiv pravila produkcije i prenese Luni poruku, a poruka je glasila: da se pazi šta će Matora i Sanja da joj rade u timu, i da će uglavnom da uvlače Anabelu, s obzirom na to da ima šatro lažni profil i da će po tome da je gađaju. Ako će da koriste njenu mamu za svađe u rijalitiju, ja sam smatrao da Lunu treba da upozorim, kao neko koga sam upoznao posle Matore... ja sam zgazio na Matorino i moje prijateljstvo, da bih Luni došapnuo da se ne prima na provokacije Sanje i Matore, ako je uhvate u mašinu. E, ja sam zbog toga ispao dvoličan. Eto, znate istinu. Nisam ljut na Lunu, ni na koga, možda to Milan nije lepo preneo. Pošto ćete da me smarate vi debili koji se pržite na to, što se mene tiče, j**ite se svi! Ja sam to uradio zato što volim i Lunu i Matoru jako. Ko je tu dvoličan? Ja, koji sam zgazio na prijateljstvo zbog Lune? Eto, draga Luna i Lunini fanovi, samo nemojte da mi j**ete govna po profilu. Ja smatram da će to meni Matora da oprosti. A što se tiče Lune, koja je za mene rekla da sam ološ, hvala Lunči! - rekao je Gastoz.

foto: Pritnscreen, Instagram

Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir