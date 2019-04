JELENA KARLEUŠA BILA JE NEUPOTREBLJIVA! Ana Bekuta otkila NEPOZNATE detalje o Divninoj sahrani, a onda i kako je smrt KOLEGE zauvek promenio njen ŽIVO

Ana Bekuta rekla je da se raduje što se Jelena Karleuša vratila u žiri Zvezde granda posle smrti majke Divne Karleuše.

"Verujte mi, veoma teško sam sve to podnela. Sama Jelena zna koliko sam učestvovala u svim tim pripremama oko Divnine sahrane i dala svoj maksimum. Jelena je tih dana bila totalno neupotrebljiva. Marija Šerifović i ja smo to videle kada smo došle kod nje da joj izjavimo saučešće. Neću sada da govorim šta je sve bilo tu organizovano i šta se sve izdešavalo, uglavnom, ispalo je sve kako Divna i zaslužuje. Ako mene pitate, otišla je prerano“, rekla je Ana i priznaje da su je estradne nesreće mnogo uzdrmale.

foto: Pritnscreen Pink

„Sada vam priznajem, otkako je nesrećnim slučajem otišao Luis vraćajući se ko zna odakle, rešila sam da ću biti mnogo opreznija. Uvek sam za to da krenemo sutradan, posle doručka, naspavani i odmorni od prethodne noći. Ne mogu da se ne osvrnem i na Šabanovu nesreću. Došla je iznenada i prebrzo. Mnogo me je pogodilo i razočarana sam. Nikada nisam mogla da zamislim da će on otići na taj način. Kada bih pomislila na njega, zamišljala sam ga kako peva dokle i diše. Stravičan je način na koji je otišao. Prerano, ali prerano je otišao. On će zauvek biti živ i u našim srcima jer je bio to što jeste od pevača do ličnosti", istakla je pevačica za Svet.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/Svet/Foto Kurir

Kurir