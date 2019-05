KARLEUŠI SAM SVE OPROSTILA, ALI NE I ZABORAVILA! Goga Sekulić bez dlake na jeziku progovorila o POMIRENJU sa pop divom!

Samo četiri meseca nakon porođaja, Goga Sekulić vratila se na scenu i krenula s nastupima, a snimila je i spot za remiks svog najvećeg hita "Seksi biznismen". Povratak joj je doneo nove izazove, ali i brojna iznenađenja, poput pomirenja s Jelenom Karleušom, s kojom nije razgovarala više od 15 godina.

Naime, ona je Gogi preko stilistkinje poklonila skupocene čizme i cipele, što je našu sagovornicu veoma obradovalo.

Dok se toga seća, pevačica govori o finansijskim problemima i odnosu sa suprugom Urošem Domanovićem, s kojim je dobila sina Vasilija Andreja.



Kako se snalaziš kao majka?

"Život te spontano ubaci u vatru. Babe, dede, tetke, ujaci... svi imaju neke priče. Ipak, majka najbolje zna šta njena beba želi. I svi oni dođu na sat-dva, malo nunaju bebu, a onda ostanemo sami. Slatke su to muke. Kad misliš da ćeš pasti od umora, dobiješ neku novu energiju i teraš dalje."

foto: Luka Šarac Story

Otkud to da nemaš dadilju?

"Bila sam sama s detetom između njegovog drugog i trećeg meseca jer je Uroš bio u Americi. Tako se namestilo. Želela sam da budem s bebom u Cirihu zbog vakcine. Izgurali smo jer sam imala pomoć sestre."



Vratila si se poslu. Kakav je novi spot?

"Pravo osveženje. Videćete brutalne scene sa odličnim reperima. Prezadovoljna sam."



Za pesmu "Gaćice", mnogi su te prozivali kao loš primer za omladinu.

"Misliš, pljuvale su me kolege? Publika je pesmu odmah zavolela."



I mnogi su te kopirali?

"Snimali su pesme sa još gorim tekstovima. Ali, da izuzmemo mlađe, ozbiljni pevači počeli su da pevaju gore tekstove od mojih. Muka ih je naterala. Išla sam korak ispred mnogih, i umela sve to dobro da iznesem. Molila sam Boga da mi da još jedne 'Gaćice' kad je reč o poslu. Ubijala sam s nastupima. Dešavalo se da su po diskotekama bacali donji veš."

foto: Dragan Kadić

Koja pesma ti je donela najveću popularnost i novac?

"Ljubavnica'. Tada su se pojavile Nataša Bekvalac sa 'Laži me, laži', a kasnije i Ana Nikolić sa 'Januarom'. Bilo je mnogo teže probiti se."



Gde si potrošila sav novac?

"Bila sam mlada i luda. Drugarice su me volele, plaćala sam im šampanjce, sve sam ih poudavala (smeh). Sad su dame, a tada su uvek kao zaboravljale novčanik. Bila sam džek i nikad nisam žalila ni za albume i spotove. Tu su bila putovanja, ručkovi, garderoba... Isto tako, nekada sam saradnicima plaćala u ratama. Volela bih da znam da štedim, ali ne umem. Roditelji i Uroš me uvek kritikuju."

foto: Luka Šarac Story

Mogla si komotno da kupiš više nekretnina.

"Zato sam sad u kreditu u švajcarcima. Shvatam da sam pogrešila."



Uvek si bila u društvu kriminalaca i gradskih mangupa i svi su te oslovljavali sa "Goga brat". Otkud to da nisi ni sa kim ušla u neku vezu?

"Imaš dve varijante, da budeš drug ili da budeš neka riba. Imam mnogo više drugova, a razne devojke družile su se sa mnom da bi ščepale nekog mog moćnog druga. Neka su mi žive i zdrave."



Družila si se i s fudbalerima, pa si tako angažovala i Bobana Bajkovića za jedan spot. Da li ste i dalje dobri?

"Kad je Marina Tucaković uradila tekst za pesmu 'Katastrofa', rekla sam joj da imam druga koji je prava pozitivna katastrofa. Pun života, nasmejan... Kad sam mu predložila da mi glumi u spotu, rekao mi je da sam luda, pa se plašio šta će mu reći u Zvezdi. Ali pristao je. Nismo u kontaktu, ali bih volela da ga sretnem."



Nedavno je palo i pomirenje s Jelenom Karleušom?

"U to vreme bilo je žestoko. Bila sam mlađa i nikada nikome nisam ostajala dužna, nije imalo šanse da ne reagujem burno na nešto. Starije kolege su me savetovale da treba da iskuliram. Gledala sam to na svoj način, iako mi je danas sve to smešno."

foto: Dragan Kadić

Da li si joj oprostila uvrede?



"Kažu da veliki ljudi praštaju, ali ne zaboravljaju. Tako i ja. Iako se ne družimo, ona je u pravu za sve što kaže."



Kakav je Jelena čovek?

"Previše je direktna, a ja to cenim."



Čuješ li se s Cecom?

"Prva mi je čestitala rođenje sina. Dok smo pričale, beba je vrisnula u plač, a ona se oduševila jer joj se na neki način javio. Čujemo se kad ima potrebe."



A šta će reći Ceca zbog pomirenja s Karleušom?

"Ranije sam skakala za svoje prijatelje, što mi se nije vratilo u životu i onda sam videla da se moji prijatelji druže s ljudima s kojima nisam dobra. Ne zanima me ko s kim nije dobar. Kakav si prema meni, takva sam i ja prema tebi."

foto: Kurir

Kurir/Marija Dejanović/Foto: Damir Dervišagić, Luka Šarac

Kurir