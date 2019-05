KARLEUŠA UGAZILA DUŠKOVU LJUBAVNICU, POZNATU VODITELJKU: Tošić od makroa iznajmio novinarku - elitnu PROSTITUTKU! Jelena je pozvala i zapretila, švalerka se ODUZELA OD STRAHA!

Jelena Karleuša zapretila je voditeljki jedne televizije (ime i prezime poznato redakciji) čije usluge je njen suprug Duško Tošić koristio preko uhapšenog makroa Mihajla Maksimovića.



Kako Kurir saznaje, mala od velikog skandala totalno je poludela kada je saznala da su njih dvoje i nakon seksualnog odnosa nastavili da se tajno viđaju, pa je uzela stvar u svoje ruke i rešila da je pošto-poto otera od svog muža.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić



- I pre nego što je Kurir Stars objavio da se Duško viđao sa voditeljkom, Jelena je to znala. To ju je baš pogodilo i na sve načine je pokušala da sakrije aferu. Nije mogla da veruje da je njen muž bio spreman da ima seks s prostitutkom kojoj je paravan to što radi na televiziji. Lako je došla do njenog broja telefona, pozvala ju je i svašta joj rekla.

foto: Zorana Jevtić, Dragan Kadić

Toj devojci uopšte nije bilo svejedno. Uplašila se čim je čula njen glas i u tom trenutku nije znala kako da se izvuče. Sve je negirala i klela se da nema veze sa Duškom i da im to smeštaju dušebrižnici. Verujte da je na sve načine pokušavala da ubedi Jelenu da nije imala ništa sa njenim mužem, ali džaba, Karleuša je to dobro istražila i saznala sve detalje - i gde su se viđali, i koliko puta su se čuli, i koliko novca joj je dao, i šta joj je sve obećavao, i kako joj se udvarao. Pevačica joj je poručila da se skloni od Duška ili se neće dobro provesti.

Takođe joj je rekla i da negira da je bila s njenim mužem ukoliko priča dođe do javnosti - priča naš izvor blizak voditeljki.

Ona se, prema njegovim rečima, uplašila JK i obećala joj da se nikada više neće javiti Tošiću.

foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

- Prepala se. Danima nije znala šta da radi, odmah je obrisala sve poruke, pozive, ma sve što ima veze sa njim. Nije mogla da se smiri i kolegama se žalila da joj je Jelena pretila. Ispričala je da joj je jasno stavila do znanja da će loše da prođe bude li nastavila da se tajno viđa i dopisuje sa njenim mužem. Karleuša ne preza ni od čega i izvređala ju je na najnižem mogućem nivou. Rekla joj je da je jeftina prostitutka, da je samo parče mesa koje se koristi da se nad njom istresu muškarci. Ma, nije birala reči koliko je bila besna i povređena. Nakon toga, ta voditeljka je prestala da se čuje sa Tošićem, a i dalje demantuje da je bila sa njim, jer živi u strahu - zaključuje naš dobro obavešten izvor.



Pokušali smo da stupimo u kontakt sa voditeljkom kako bismo proverili da li želi da se oglasi javno, ali njen broj telefona poznat redakciji bio je nedostupan.

VRATILA SE STARIM NAVIKAMA

REDOVNA NA INSTAGRAMU

Jelena Karleuša vratila se starim navikama. Pop zvezda aktivna je na društvenim mrežama, gde objavljuje fotografije i obaveštava svoje pratioce o svim dešavanjima u njenom životu, redovno odlazi na snimanja „Zvezda Granda“ i posvećena je ćerkama. Ona se prošlog vikenda vratila nastupima nakon pauze koju je napravila zbog smrti majke.

Kurir.rs/Marija Dejanović, Foto: Damir Dervišagić

