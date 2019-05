NEMAM PARA DA SE TIME BAVIM: Goca Tržan otvorila dušu, pa priznala kakve je greške pravila! A onda OTKRILA DA ONA OBLAČI RAŠU! HIT!

Goca Tržan otvorila je dušu pa priznala kakav odnos ima prema svom suprugu Radomiru Novakoviću, pa priznala da je ona ta koja ga neretko i oblači, jer je on pita za savete. Što se tiče mode, pevačica kaže da je ne prati dovoljno, jer nama ni para ni vremena za to.

- Nisam opčinjena modom i boli me uvo za to. Niti imam para, niti imam vremena da se time bavim. Da se posvetiš i baviš samo modom, treba ti ozbiljna lova, a ja radije trošim novac na putovanja i na stvari koje će da me oplemene, a moda u svojoj suštini nije tako nešto - navodi Goca Tržan.

Da je pravila greške, Goca je sama priznala, a najgore je bilo u periodu devedesetih, pa se sa osmehom seća tog vremena.

- Ipak sam odrasla u 90-im godinama i mislim da ne postoji ništa gore od mode u tom periodu. Toliko sam grešila u svemu što sam radila što se tiče izbora garderobe da sam čak jako ponosna kada vidim svoje slike iz tog perioda i kakve sam greške pravila - objašnjava kroz osmeh.

Raša je 15 godina mlađi od pevačice, a u skladnom su braku godinama, pa njoj nije teško i da ga "obuče".

- On naročito pita mene, ali i ja umem da pitam njega jer mi je stalo do njegovog mišljenja. U fazonu je "ženo, obuci me". Tako da je odavno naučio da mu pomažem, i to je to - kaže pevačica i otkriva u kom modnom izdanju najviše voli da vidi svog supruga. U pitanju je odelo.

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir