KAD JOJ JE UDARIO ŠAMARČINU, PUKLA JOJ JE BUBNA OPNA: Goca Tržan pretrpela ozbiljno nasilje od svog PARTNERA! STRAVIČNO NASILJE!

Goca Tržan jednom prilikom je u svom vlogu pričala o nasilju nad ženama. Najteža vrsta nasilja u stvari jeste takozvana pasivna agresija, odnosno nasilje koje je skriveno.

"Najtužnija priča mi je o devojci od 22 godine koju je dečko od 24 godine unakazio, jer je posumnjao da ga je varala", počela je pevačica priču o nasilju nad ženama.

Goca se zgrozila kada je shvatila da na društvenim mrežama komentare ostavljaju 30 odsto žene, pa izrekla tužnu istinu.

"Jel realno da smo mi žene ženama, jedne drugima uvek drugi najveći vukovi? Toliko je tužno da ne možemo da se solidarišemo oko toga da niko nema prava da vas bije ni oko čega. Nema niko prava da vas udari, da vas muči, da vas monstruozno unakazi, može da se okrene i ode iz te vaše veze, ili čega god", izjavila je Tržanova.

Ona je želela da podeli svoje tužno iskustvo i da jednom za svagda udruži žene u toj borbi protiv nasilnika, pa je ispričala kako to obično kreće u jednoj vezi.

"Žene se teško otvaraju na tu temu zato što je to velika sramota i većina drugih žena su u fazonu "Što si to trpela?", "Ko ti je kriv, što si ušla u to". Trenutak, niste bile u tuđim cipelama. Ja ću govoriti iz svojih cipela. Ne mogu da kažem nasilje, to je jedna vrsta zarobljavanja", kaže pevačica.

"Prvo što će dotični da uradi je da se mnogo potrudi oko vas, na razne načine. Zavisi od toga koliko je finansijski potkovan ili koliko je perfidan, potrudiće se da vam skine zvezde s neba, da vas obaspe raznim pažnjama i naravno da je to božanstvena stvar, ako se dalje nastavi neka normalna veza i normalan odnos. Međutim, muškarac koji nakon toga, kada ste vi spremne da uđete u vezu sa njim, napravi situaciju da ste vi srećne što je on taj koji je hteo vas, to je prvi znak za paljenje lampice. Nastavi se veza i vi počinjete da prihvatate da vi treba da budete srećne što ste sa njim, a ne on što je sa vama. To se uvlači u vaš mozak kao crv koji kopa po vašim emocijama. On tu stoji i kreće d abvam truje sve" ispričala je pevačica.

Goca je objasnila da će taj muškarac pokušati da vas odvoji od svih ljudi koji vas vole. Ona je to objasnila jer će ljudi koji vas vole pokušati da vas upozore na to, ali će on poklušati to da spreči. Onda se nadovezala na slučaj koji je i sama imala.

"Sledeći korak je... Ja sam imala slučaj gde me je čovek odvojio od najbolje drugarice iz detinjstva na način da je nešto što sam samo njoj rekla on proširio, a on je to znao zato što je prisluškivao moj auto. To su muškarci koji nikome ne veruju, vama najmanje veruju. Ne primećujete sve ono što radi: da vas uhodi, da vas kontroliše, da ima opsesivno-kopulsivnu potrebu da u svakom trenutku zna gde ste, šta radite. Kada vas odvoji od svih ljudi koje volite tada počinje da vam objašnjava kako ne vredite ništa i kako bez njega ne vredite ništa, jer je samo on taj koji vam je dao na vrednosti - ispričala je Goca koja je objasnila i kada počinju napadi.

"Kad iz vas proviri negde ona vaša stara jaka ličnost koja se opire tome nečemu, e tada već kreće sa fizičkim nasiljem. Onda krene da vas davi, kada vam psuje roditelje pa vi mu uzvratite, jer bože moj "o tvojima mogu da kažem šta hoću, a moji su svi najbolji". Preispitajte se dobro. Nakon toga, kad krene to koškanje, ili vam udari šamarčinu da vam pukne bubna opna, kao što se meni desilo, desi se nešto što ja sebi ne mogu da objasnim. Naime, vi sve vreme imate potrebu da njega popravite, vi zapravo osećate da nešto nije kako treba. Ali imate potrebu da njega popravite, jer on je princ, iako vam svi to govore da nije tako, vi to tada ne vidite", rekla je pevačica

"Neće se promeniti. Što vi budete poniznije, on će bitzi sve gori i više će iskaljivati svoje razne vrste besova", otkrila je Goca u svom vlogu.

