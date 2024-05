PARTIZAN POSLE DRAME PAO U "MORAČI" - OBRADOVIĆ ZADOVOLJAN: Mislim da smo igrali prilično dobro

Trener Partizana Željko Obradović na konferenciji za medije posle poraza u drugom meču polufinalne serije ABA lige protiv Budućnosti izneo je prve utiske.

"Prva stvar koju želim da uradim je da čestitam na pobedi. Serija 1-1, bez obzira pola koša ili 10 ili kako god. Rezultat je važan. Serija se vraća u Beograd. Mislim da smo igrali prilično dobro. U provm poluvremenu smo imali šest razlike. Pet izgubljenih lopti zaredom, tu smo dozvolili da se vrate. Imali su oni posle dobijenu utakmicu, ali smo uspeli da odigramo agresivnu odbranu i poentiramo iz teških situacija, a neke otvorene šuteve smo promašili. Borbenost na nivou, ali biće potrebno malo više da bismo se plasirali u finale", rekao je Obradović.

"Imali su 4/22, a mi 3/19. Veoma loši procenti šuta za tri poena. Verovatno nervoza čini svoje. Imali smo otvorene šuteve, nismo ubacivali. To je to. Spremite se za sledeću utakmicu, ova se već večeras zaboravlja", dodao je on.

foto: Budućnost VOLI/ Filip Roganović

"Moja poruka kao i prvog dana kada sam došao u Partizan. Ovo je košarka i treba samo o njoj da se priča. Nikakve tenzije ne trebaju. Mi smo klub koji sa Budućnosti gaji odlične odnose. Pozvao bih navijače Partizana da se ponašaju korektno, da nam dolaze sportski prijatelji. I da bolji tim treba da ide u finale. Te stvari su najvažnije u životu. Sve ostalo je manje važno. Treba da budeš čovek i da se ponašaš fino, kulturno i pristojno", istakao je Obradović.

(Kurir sport)