ANDREANINA VEZA SA ZAUZETIM MUŠKARCEM SVE OZBILJNIJA: Pošto se uselio u pevačicin stan, jednu stvar će morati da vrati svojoj ženi! PREVARENA SUPRUGA BESNA KAO RIS!

Veza Andreane Čekić i Marka Miloševića sve je ozbiljnija, a pošto se uselio u pevačicin stan, oglasila se ponovo premarena supruga Marina Milošević.

- Andreana se bukvalno ne odvaja od Marka, pa sada on živi kod nje. Stan u Beogradu je veliki, dovoljno je mesta za oboje, ona inače ne voli da je sama, a on nema gde pošto je napustio porodicu, pa je zajednički život idealno rešenje. Njena majka Sonja, koja inače živi u Beču, došla je još u januaru u Beograd da pomogne ćerki oko stana i da joj pravi društvo nakon razvoda, ali ostala je i kada je videla da je Andreana srećna u novoj vezi. Majka često dolazi u stan iako nije baš oduševljena skandalom koji je u javnosti izazvala ova ljubav. Prema Marku se fino odnosi, a i on poštuje buduću taštu - rekao je anonimni izvor i dodao da par zajedno ide na njene tezge jer osim što brine o tehničkim stvarima, a Marko polako postaje i njen menadžer.

Sa druge strane, ostavljena žena pati, ali se polako i miri sa novonastalom situacijom, mada i nema drugog izbora s obzirom na ozbiljnost Andreanine veze.

- Ne zanima me gde je Marko. Znam samo da će morati da mi vrati kola u kojima vozi Andreanu jer se automobil vodi na moje ime. Kola su moja, a ne njegova, on nema ništa na svoje ime. Verovatno će se setiti da vrati auto kada bude trebalo da ga registruje. Inače, njemu i Andreani želim svu sreću - rekla je Marina.

