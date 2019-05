KARLEUŠA MOLI VRANJEŠA DA POVUČE TUŽBU! JK bivšem ljubavniku poslala OVU PORUKU! Evo čega se Jelena najviše plaši!

Jelena Karleuša na sve načine izbegava da se pojavi na suđenju sa bivšim ljubavnikom Ognjenom Vranješom jer se nada da će fudbaler Anderlehta odustati od tužbe za pretnje i uvrede koje je iznela na društvenim mrežama nakon što se saznalo za njihovu burnu vezu.

foto: Dragana Udovičić

Bliži se treće ročište

Podsećanja radi, prvi put su pevačicini advokati kao razlog za njen izostanak naveli to što nije prošlo četrdeset dana od smrti njene majke Divne Karleuše, koja je preminula 3. marta, a drugi put da nije primila poziv. Međutim, treće ročište se približava i mala od velikog skandala je odlučila da uzme stvar u svoje ruke, pa je sportisti nedavno poslala poruku preko posrednika.



U njoj je, prema rečima našeg izvora, bila precizna i interesovalo ju je samo šta će Vranješ da radi s tužbom.



"Treće suđenje između njih dvoje se približava, a Jeleni nikako ne ide u prilog da se pojavi, jer zna da će pući još veća bruka i da će na videlo izaći još više detalja o njihovoj burnoj vezi koju su imali poslednje dve godine. Svesna je toga da mediji pomno prate to ročište i zato izbegava da se na njemu pojavi. Međutim, kad su joj advokati rekli da više nema kud i da mora da izađe pred lice pravde, odlučila je da uzme stvar u svoje ruke i pokuša da nagovori bivšeg ljubavnika da odustane od tužbe. Rekla je prijateljici da je Vranješu poslala poruku u vezi sa suđenjem, ali da je on nije otvorio i da samim tim ne zna šta da radi", priča naš izvor blizak pevačici i dodaje da ona po svaku cenu želi da održi porodicu na okupu.

foto: Nemanja Nikolić

Najviše se plaši poruka

"Zbog dece želi da se agonija sa Ognjenom i njom završi jer su njene naslednice već velike i imaju pristup društveni mrežama i medijima. Pored toga, želi po svaku cenu da sačuva brak sa Duškom Tošićem, bez obzira na to što zna da je i on njoj bio neveran. Jelena je u javnosti pokušala da stvori sliku idealne porodice i zna da će, kada počne suđenje, sve to pasti u vodu jer Vranješ ima brdo dokaza za sve što se pojavljivalo u novinama", završava naš izvor, dok su Karleuša i Vranješ bili nedostupni za komentar.



Inače, naredno suđenje između Ognjena i Jelene zakazano je za 31. maj.

Ovoga puta policija će pevačici uručiti poziv, a ukoliko se ne pojavi, sledi privođenje.

foto: Zorana Jevtić

Tražila od kolege

BOSANAC, OBRIŠI PREPISKU SA MNOM! Jelena Karleuša zahtevala je od Dragana Stojkovića Bosanca da obriše sve prepiske sa njom!

"Bosanac, ja bih te zamolila da obrišeš sve prepiske koje imaš sa mnom", rekla je pevačica kroz osmeh.

Kompozitor joj je poručio da ne mora da brine jer je kod njega diskrecija zagarantovana.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić/Foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić, Zorana Jevtić

Kurir