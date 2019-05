KARLEUŠA NAZVALA SEVE LOŠOM PUŠA*ICOM, "UBILA" JE ZBOG FILMA SA JAHTE, A SADA... Evo šta se krije iza Jeleninih lajkova na Instagramu! (FOTO)

Jelena Karleuša rešila je da zakopa ratne sekire i pomiri se sa svojom rivalkom Severinom Kojić, koju je godinama unazad prozivala na društvenim mrežama.

Pevačica je koleginici iz Hrvatske, koju je donedavno pljuvala na sva usta, lajkovala objavu za novu pesmu i spot na Instagramu i time iznenadila sve.

Jelena je tako nakon prošlogodišnjeg pomirenja sa Darom Bubamarom, nedavnog sa Gogom Sekulić, rešila da ne bude hejter i da "baci lajk" Severini, sa kojom je u lošim odnosima već četiri godine.

Nakon što je Kojićeva na Instagramu postavila delić spota za pesmu "Loša", sniman u Njujorku, njena neprijateljica je lajkovala objavu. To je mnogima, pa i samim fanovima, bilo čudno jer se pevačice međusobno ne prate i ne mogu da vide objave jedna drugoj dok ne uđu na profil, pa su mnogi posumnjali da je JK upravo to i uradila.

Na ovo su posebno reagovali Severinini fanovi, pa su je i pitali da li je videla da joj je JK lajkovala pesmu.

- Da li ti je to JK lajkovala snimak? Seve, da li je to duet vas dve na pomolu? Bilo bi top! Najveće zvezde da se spoje! - napisala je jedna vatrena obožavateljka ljutih rivalki.

Podsetimo, sukob dve pevačice započeo je zbog "krađe ideja". JK je dugo najavljivala saradnju sa reperkom Sajsi MC, a čak su i snimile radnu verziju pesme "Lokal Beogradizam". Ipak, pesma nije objavljena, i to zbog Seve, koja je preduhitrila koleginicu i snimila duet sa istom reperkom "Silikoni".

- I dalje ne verujem kolika je Severina jadnica. Mene bi bilo sramota da nešto što drugi najavljuju mesecima predstavim kao svoju ideju. Svakako, šta očekivati od žene koja onako loše puši - napisala je JK, aludirajući na njen porno-film snimljen pre 15 godina.

Ona je potom nastavila da proziva Kojićevu u nekoliko navrata na svom Tviter profilu.

- Dama ne može biti žensko koje je snimilo hardkor pornić. Ili grešim - napisala je tada ona.

Vizuelni prikaz njihovog sukoba mogli smo da vidimo na koncertu Saše Matića u Beogradu, gde su obe pevačice bile gošće. Jelena je u bekstejdžu, na putu do pozornice, prošla pored Severine ne pogledavši je, a Kojićeva se na to samo kiselo nasmejala. Kako je taj video postao viralan na društvenim mrežama, JK se oglasila na Fejsbuku.

- Prošla sam, kako kažu, "nijemo" i bez odgovora pored Severine samo zato što je nisam prepoznala. Sorry. Nema zle krvi. P. S. Pozdrav i za Seve i za Kebu - napisala je ona tada.



Pre dve godine, mala od skandala je ponovo prozvala koleginicu i rekla da je kučka. Ona je žirirala u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato", pa je pohvalila Leona, ali mu zamerila duet sa Severinom.

Jelenina netrpeljivost prema Kojićevoj nastavila se ružnim rečima na društvenim mrežama, ali se Seve nikada nije oglašavala niti uzvratila koleginici.

Ipak, JK je i javno pričala o svojoj koleginici, pa je tako pre dve godine za jednu bosansku televiziju otkrila da se ona samo šali sa Severinom.

- Ja volim da se šalim. Ja sam inače duhovita osoba, ljudi ne treba da me zdravo za gotovo shvate kada se šalim. Nemam ja ništa protiv Severine, ali bilo je, namestilo mi se u tom momentu, morala sam to da kažem. Ali, "no hard feelings (engl. bez teških osećanja)" - rekla je ona, pravdajući svoje tvitove posvećene Severini.

Prozivala je na nastupu

Kod Seve je prazna diskoteka! foto: Printscreen Jelena je prozvala Severinu i tokom nastupa u Ofenbahu, gde su obe imala nastup isto veče, samo u drugim diskotekama.

- Hvala vam svima što ste došli u ovako velikom broju. Ko nije mogao da uđe, slobodno neka ide kod Severine, tamo ima mesta - rekla je pevačica.



Rat oko Lukasovog bivšeg benda

Seve pobesnela zbog Prije foto: Damir Dervišagić Severina je nedavno pobesnela zbog Aleksandre Prijović. Kako Kurir saznaje, Kebina snaja imala je u planu da angažuje dva člana Folk haus benda, koji je godinama pratio Acu Lukasa, a sa kojim pevač više ne sarađuje. Međutim, Prija ju je pretekla.

- Mnogi pevači grabili su se za Lukasov bivši bend. Kada su se rastali, nije se znalo ko ih je sve zvao, da bi se oni na kraju odlučili da prihvate ponudu Brenine i Bobine snajke. Severina se baš naljutila kada je čula da počinju da rade sa Aleksandrom jer je bila ubeđena da će prihvatiti njene uslove. Ona nije želela ceo bend, već samo dva člana koja su joj neophodna, ali poznati sastav nije hteo da se rastavlja, tako da je Seve izvisila - kaže naš izvor.

