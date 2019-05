ANA KORAĆ JE TVRDILA DA JU JE UHODIO I MALTRETIRAO! Morao je da se oglasi: Ispričao koliko je bio ZALJUBLJEN U NJU, da joj je slao BRDA LOVE... Ma, meni takva devojka NE TREBA! (FOTO)

Priča o Ani Korać i njenom bivšem Filipu Mijatovu obeležila je "Uspomene zadrugara". Iako je ona tvrdila da ju je on uhodio i maltretirao, ispostavilo se da je on zapravo čovek koji ju je finansirao i koji sada, nakon ovakvih navoda crnke, nimalo nije zadovoljan situacijom u kojoj se našao.

"Sad trenutno prikupljam dokaze iz 'Zadruge 1' gde ona pominje da sam ja njen dečko. To što priča, to je potpuna laž. Mi smo bili u kombinaciji, meni takva devojka ne treba. Ja sam bio zaljubljen u nju, ali je više bila kombinacija, kao da smo bili zajedno. Ona je htela da bude sa mnom, ali ja nisam, zbog njenog života, zato što je ona stalno odlazila po tim poslovnim sastancima. Upoznao sam tog momka Karla i on kaže da je Ana budala šta priča. Oni su bili zajedno pre mene i posle njihovog raskida sam ja došao. Bili smo non-stop zajedno, spavali smo, izlazili smo, to ceo grad zna", počeo je svoju priču Filip.

Inače, Aleksandra Subotić ustala je danas tokom sastanka i ispričala da joj se Mijatov javio nakon izlaska iz "Zadruge 2", što je on potvrdio i objasnio o čemu su pričali.

"Jeste, ja sam se sa Aleksandrom čuo, ona je bila izvan 'Zadruge', mi smo po celu noc bili na telefonu. Nismo se muvali, ali smo pricali o svemu, o Ani, o svemu. Ono što je Aleksandra rekla, da sam je pokupio iz Hravtske - jesam, išao sam, ali sam išao ne da upoznam njenog dečka, nego zato što nije imala čime da se vrati", istakao je on.

Filip je potom otkrio da je Koraćevoj slao novac kada nije bio u Srbiji, za šta ima i dokaz.

"Slao sam joj čak i novac, kad nisam bio u Srbiji, zato što smo zajedno, gotivili smo se, ona je bila deo mene", naveo je Filip.

Takođe, Ana je tvrdila da je svoju korekciju nosa finansirala sama, međutim Filip je to demantovao.

"Bio sam sa njom, još je bila u komi kad sam došao u Istanbul. Ona je imala nešto malo novca, ono što je Aleksandra pričala da su one, Soraja i Ana, krenule u Iran, to je istina. Ona je otišla sa Sorajom, onda su bile deportovane, odmah se tražio novi hirurg i onda smo otišli u Istanbul i bio sam tu sa njom 7 dana u tom nekom hotelu, pored te klinike", rekao je Filip pa dodao:

"Ja sam bežao od nje, odaljio sam se od nje. Ja sam plaćao taj stan, kad je ona ušla u 'Zadrugu' i nakon svega kad sam čuo da je taj auto izgoreo zbog navodno, marketinga, ja sam se povukao. Ona je to jutro uzela autobomil, ja sam spavao kod nje, tu su bila dva automobila, ja nisam mogao da ustanem. One (Soraja i Ana) su u 8 ujutru otišle, nisam bio sposoban da ustanem, rekla mi je da će uzeti auto i oko 2,3 sata posle podne me zvala policija. Rekli su mi je moj auto zapaljen. U to vreme sam imao i jedan 'Porše', Ana je vozila i njega", ispričao je Mijatov.

