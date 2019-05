PRVO JE ZA STAN ISKEŠIRALA 200.000 €, PA SAD IDE DALJE! Dara gradi kuću na Fruškoj gori, a oko nje diže ZID OD 2 METRA!

Dara Bubamara već je vlasnica nekoliko nekretnina u Novom Sadu, pa i jedne u Beogradu. Međutim, na toj listi nepokretne imovine uskoro će se naći i kuća na Fruškoj gori.

"Dara je pre nekoliko godina kupila plac i kuću na Fruškoj gori i imala je u planu da tu sagradi novu kuću u kojoj će živeti sa bivšim mužem Milanom Kesićem i sinom Kostantinom. Međutim, nije uspela da nađe vremena da tu ideju sprovede u delo, ali ovih dana intenzivno radi na tome da tu želju što pre ostvari. Rešila je da do kraja godine angažuje radnike i napravi kuću kakvu je oduvek želela da ima", ispričao je izvor blizak pevačici.

"Dara planira da sruši postojeću kući i sagradi novu od oko dvesta kvadrata u okviru koje će biti prostrani dnevni boravak, velika kuhinja, nekoliko spavaćih soba i veliki balkon. Takođe, u dvorištu će se naći bazen, jer Dara planira tu da se rashlađuje tokom vrelih letnjih dana. Ono što je sigurno jeste da će Dara kuću ograditi zidovima od dva metra kako znatiželjni pogledi ne bi mogli da ruše njenu privatnost. Ova kuća biće Darina oaza mira, gde će uživati svaki put kada joj dosadi gradska buka i brz, urbani život u gradu. Kako idu godine, Dari je sve više potreban mir, zato uveliko angažuje majstore, a Darin sin Kosta se posebno raduje ovoj pevačicinoj investiciji", dodao je on.

Folkerka je ove navode odmah potvrdila.

"Istina je da planiram da sagradim kuću koja će biti prava oaza mira za mene i mog sina. Zaslužila sam to. Mnogo radim, pa sam zaslužila da imam takvu jednu kuću u prirodi gde ću maksimalno uživati i puniti baterije za nove poslovne izazove. Samo, molim vas, nemojte taj plac da slikate i da me locirate, želim da to bude moja tajna lokacija gde ću imati potpuni mir", poručila je dobro raspoložena Dara.

Da počinje sa radovima na novoj nekretnini, dokaz je bila i jedna od njenih objava sa Instagrama. Ona je u vidu priča objavila snimak na kojem se vidi deo njenog placa, a ona priča šta će tu da napravi.

"Ovo je moj plac. Sad ovde kad napravim kuću i kad je ogradim u šumi, to je moj život", rekla je pevačica.

Inače, Dara Bubamara je pre samo dva meseca sebe častila luksuznim stanom u Novom Sadu, gde trenutno živi. Ona je za nekretninu od 170 kvadrata iskeširala 200.000 evra. Ona se pohvalila i fotografijom iz novog doma koja je uređen po najvišim svetskim standardima, a koji su opremali poznati dizajneri. Unutrašnjost doma je u belom, po želji gazdarice.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir