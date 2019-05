KARLEUŠA OBJAVILA VIDEO SA NJIM: Dok ga je mazila i ponosno pokazivala, iznenada se OKRENUO i uradio joj ovo! Odmah je prekinula snimak (VIDEO)

Jelena Karleuša, koja je starijoj ćerki Atini proslavila rođendan, veoma je aktivna na društvenim mrežama pa je sad podelila video na kojem se vidi kako uživa sa kućnim ljubomcem - crnim pomerancem Lavom.

Dok je uživala sa njim, najeverovatnije posle šišanja, jer Lav izbgleda tio-top sređen, pomeranac se okrenuo i lizno je.

Inače, to je Atinin ljubimac budući da ga je Jelena kupila za nju za njen rođendan pre dve godine i to je bio baš vredan poklon budući da štenci koštaju i do 1.000 evra zavisno od pedigrea. A Lav je veoma svojeglava životinjica budući da se pevačica žalila da njen ljubimac mokri na svim mogućim mestima.

