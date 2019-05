SRAMNO! NAPADA STARLETU DA SU BILI U VEZI, A ZABORAVIO DA JE U TO VREME BIO OŽENJEN?! Ovo je supruga Filipa Mijatova koji se proslavio kao BIVŠI DEČKO ANE KORAĆ! (FOTO)

Filip Mijatov ne prestaje da šokira javnost od kada je počeo da iznosi informacije o Ani Korać i njihovom odnosu, pre nego je starleta ušla u rijaliti. Spekuliše se i da će on postati deo rijalitija, a sada su iplivale i nove informacije upravo o njemu.

Naime, Mijatov je navodno u vreme dok se zabavljao sa Anom, bio je oženjen.

Filip tvrdi kako je bio Anin ljubavnik, i kako joj je za sve to vreme davao i uplaćivao ogromne iznose u evrima, kako je zbog nje zapaljen i njegov masarati koji je ona često vozila, da joj je platio operaciju nosa, kupovao skupu garderobu i mnoge druge stvari.

Međutim, postoji jedna stvar koju svi zaboravili, a to je da je Filip, navodno u to vreme bio oženjen čovek, što je i sam pomenuo u jednom od razgovora sa novinarima.

Njegova supruga Sanja, se nikada nije eksponirala, a ako je sudeći po fotografijama sa njegovog Fejsbuk profila, potpuno je jedna obična i neupadljiva žena, a očigledno da nije trošila njegov novac na estetske korekcije i skupe krpice, kao što je to radila Ana Korać, kako tvrdi Filip Mijatov, po pisanju lista Alo.

On je bio isprovociran time što ga je Ana pominjala kao kriminalca koji ju je proganjao i uhodio, pa kako bi dokazao da je njihova veza postojala, on je nedavno objavio njihov privatni snimak koji dokazuje da njih dvoje jesu provodili vreme zajedno, zaboravljajući pri tom na svoju sopstvenu ženu. Za koju do sda nije poznato gde je i šta radila za to vreme.

